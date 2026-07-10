В строящихся жилых комплексах Мурманской области продано более 70% квартир. Спрос оказался выше всего на семейное жилье — двух- и трехкомнатные квартиры раскупили первыми.
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис по итогам объезда новостроек.
"Значительную роль в этом сыграли программы поддержки, одобренные Президентом, в том числе "арктическая ипотека" под 2%", — отметил глава региона Андрей Чибис.
Для жителей Заполярья доступный кредит стал основным инструментом переезда в новое жилье. Высокий спрос на многокомнатные квартиры указывает на то, что люди планируют оставаться в регионе надолго и развивать здесь семьи.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.