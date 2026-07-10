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Заполярье превращается в семейный край: жильё в Мурманской области раскупили за считанные месяцы

Россия

В строящихся жилых комплексах Мурманской области продано более 70% квартир. Спрос оказался выше всего на семейное жилье — двух- и трехкомнатные квартиры раскупили первыми.

Новостройка
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Новостройка

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис по итогам объезда новостроек.

"Значительную роль в этом сыграли программы поддержки, одобренные Президентом, в том числе "арктическая ипотека" под 2%", — отметил глава региона Андрей Чибис.

Для жителей Заполярья доступный кредит стал основным инструментом переезда в новое жилье. Высокий спрос на многокомнатные квартиры указывает на то, что люди планируют оставаться в регионе надолго и развивать здесь семьи.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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