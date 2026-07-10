Зарубежные поставки больше не нужны: в Калининграде создадут базу для строительной отрасли

В индустриальном парке "Данор" в поселке Луговое Гурьевского района начали строить завод по производству оборудования для строительной отрасли. Предприятие откроет компания "КЛД".
Завод сосредоточится на выпуске техники, которую ранее завозили из-за рубежа, так как в России отсутствовали аналоги. Теперь производство будет локализовано в Калининградской области.
"В индустриальном парке "Данор" построим новый завод. Компания "КЛД" будет производить оборудование для строительной отрасли, которое сегодня в России почти никто не делает. Это полное импортозамещение в важной для страны сфере", — сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Строительство планируют завершить за восемь месяцев. Цеха завода займут площадью 3 500 квадратных метров.
|Показатель
|Значение
|Объем инвестиций
|Более 150 млн рублей
|Количество рабочих мест на старте
|35
|Срок строительства
|8 месяцев
Для жителей поселка Луговое и близлежащих населенных пунктов проект означает создание новых рабочих мест. По словам главы региона, штат предприятия будет расширяться по мере роста объемов выпуска продукции.
Спрос на оборудование уже зафиксирован: заявки на поставки приходят из Ленинградской области, Крыма, Краснодара, Ростова-на-Дону и других регионов России.
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