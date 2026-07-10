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Совсем перестали стесняться: чиновников Кировской области грозят уволить за обход на АЗС

Россия » Поволжье » Киров

Чиновникам Кировской области грозит немедленное увольнение, если они попытаются обойти ограничения на заправках. Об этом предупредил губернатор Александр Соколов.

АЗС
Фото: Wikipedia by Pcmanrules, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
АЗС

С субботы, 11 июля, в регионе вводится система продажи бензина по государственным номерам. Теперь водители смогут заправляться по графику: в четные числа месяца — владельцы машин, чей номер начинается на 0, 2, 4, 6 или 8, в нечетные — те, чьи знаки начинаются на 1, 3, 5, 7 или 9.

"Мы должны быть вместе со страной. Власть не дает преимущества в комфорте — наоборот, она дает больше ответственности. Замеченный в нарушении чиновник будет уволен в тот же день", — сообщил губернатор Александр Соколов.

Глава региона подчеркнул, что государственные служащие обязаны стоять в общих очередях наравне с остальными жителями. Использование служебного положения для обхода пробок недопустимо.

Соблюдение правил на АЗС обеспечат экипажи ДПС, Росгвардии и патрульно-постовой службы. Отдельно для автобусов и транспорта экстренных служб в Кирове выделили две специализированные заправки.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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