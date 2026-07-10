Подмосковье заволокло черным дымом: пламя охватило крупный торговый центр — людей срочно вывели

В подмосковном Красногорске ликвидируют крупное возгорание в торговом центре "ТераБит". Огонь охватил кровлю здания, охватив площадь в 200 квадратных метров. Столбы черного дыма видны из разных точек города, а ситуация на месте оценивается как сложная.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Эвакуация и текущая обстановка

Пожар в ТЦ "ТераБит" начался днем 10 июля. По словам очевидцев, пламя моментально распространилось по обшивке и перекрытиям крыши. Администрация объекта совместно с экстренными службами оперативно вывела посетителей и персонал на улицу. О пострадавших на данный момент не сообщается, однако интенсивность горения вынудила спасателей повысить ранг сложности пожара до второго.

"При втором ранге сложности на объект стягиваются дополнительные расчеты, так как существует риск обрушения конструкций или перехода огня на соседние строения. В условиях плотной застройки Подмосковья это стандартный протокол безопасности", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для жителей Красногорска инцидент стал серьезным испытанием: из-за работы спецтехники движение в районе торгового центра затруднено.

Технические параметры происшествия

Огнеборцы работают по периметру здания, пытаясь отсечь пламя от внутренних помещений. Сложность тушения заключается в конструктивных особенностях кровли, где огонь может "прятаться" под слоями утеплителя и гидроизоляции.

Параметр пожара Текущие данные Площадь горения Около 200 кв. метров Ранг сложности №2 (повышенный) Локация очага Кровельное покрытие

Меры предосторожности и прогнозы

Причины инцидента установит пожарная лаборатория после полной ликвидации открытого горения. Версии разнятся от короткого замыкания в системе вентиляции до нарушений при проведении кровельных работ.

"Любой крупный пожар в общественном месте — это повод для внеплановых проверок систем пожаротушения. Износ сетей и пренебрежение правилами эксплуатации оборудования часто становятся фатальными", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Жителям соседних домов рекомендовано плотно закрыть окна, чтобы избежать попадания продуктов горения в квартиры. Ситуация усугубляется тем, что на регион движется атмосферный циклон со штормовым ветром, который может осложнить работу спасателей на высоте.

Ответы на популярные вопросы

Есть ли пострадавшие при пожаре в ТЦ "ТераБит"?

По предварительной информации оперативных служб, пострадавших и погибших нет, всех людей успели вовремя эвакуировать.

Как пожар повлиял на движение транспорта в Красногорске?

В районе ТЦ наблюдаются серьезные заторы из-за работы пожарных гидрантов и спецтехники на проезжей части.

Что означает второй ранг сложности пожара?

Это классификация, указывающая на нехватку сил основного гарнизона и необходимость привлечения резервных подразделений для борьбы с огнем.

Мог ли пожар возникнуть из-за жары?

Прямая связь между температурой воздуха и возгоранием на крыше редка, чаще причинами становятся технические неисправности или человеческий фактор.

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