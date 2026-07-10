Свет в домах больше не пропадет: Севастополь введет выплаты за установку систем электроснабжения

В Севастополе создадут программу частичного возмещения затрат на покупку и установку автономных систем электроснабжения. Жители частных домов и многоквартирных зданий смогут вернуть до половины стоимости солнечных батарей и накопителей энергии. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев.

Фото: https://ru.freepik.com by wirestock is licensed under Free Солнечные панели на крыше частного дома

Такое оборудование поможет домохозяйствам сохранить свет при перебоях в электросетях. Выплаты планируют производить по факту: владельцу нужно будет предъявить документы на жилье и чеки о покупке оборудования.

Условия и финансирование

Средства на компенсацию выделят из федерального и регионального бюджетов. Основной расчет идет на собственников жилья и управляющие компании. Ситуации с арендаторами власти будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Для жителей многоквартирных домов порядок установки будет следующим:

Решение о покупке станций принимает общее собрание собственников.

Оплату оборудования можно организовать через разовый целевой взнос или включить сумму в ежемесячные платежи.

"Скорее всего, это будет возмещение по факту предъявления документов на домовладение и на приобретение самого оборудования. Обсуждалось, что компенсация достигнет 50% от стоимости оборудования", — пояснил губернатор Михаил Развожаев.

Заработок на электричестве

Севастопольцы смогут продавать излишки выработанной энергии в городскую сеть. Это стало возможным после указа Президента РФ Владимира Путина.

"Энергетики будут платить управляющим компаниям за эти излишки, а те смогут направлять полученные средства, например, на снижение платы за жилищные услуги. Решение опять же будет принимать общее собрание собственников", — уточнил Михаил Развожаев.

Интерес к солнечным панелям в Крыму и Севастополе вырос из-за частых отключений света. Пока большинство жителей рассматривают такие системы как подстраховку. Для зарядки гаджетов достаточно небольших панелей на подоконнике, но для работы холодильника или водяного насоса требуются портативные станции мощностью от 1000 до 3000 Вт.