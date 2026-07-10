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Море до последнего не хотело отдавать добычу: сахалинец вытащил тунца невероятных размеров

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На мысе Свободном разыгралась настоящая морская драма со счастливым финалом для местного жителя. Сахалинец Павел достал из омывающих остров вод гигантского тунца, вес которого, по предварительным расчетам, перевалил за центнер. Рыба оказалась настолько крупной, что ее длина практически сравнялась с ростом самого охотника — 172 сантиметра "серебра" и мышц.

Сахалин
Фото: Национальный туристический портал
Сахалин

Снасти и техника боя

Борьба с океанским исполином продолжалась около тридцати минут. В таких схватках техника решает всё: Павел использовал метод троллинга, соблазнив хищника приманкой в расцветке "цукини". Нагрузку выдержала катушка Shimano Tiagra 30 — классика для тех, кто понимает толк в серьезном пруле на воде. Втащить тунца на борт помог напарник Тимофей, ведь в одиночку справиться со 100-килограммовым снарядом, рвущимся в глубину, практически невозможно.

Такой улов — редкость даже для Дальнего Востока, где море щедро на подарки. Нередко рыболовы сталкиваются с трудностями не только в воде, но и на суше. Например, в Приморье туристам приходится судиться с ведомствами из-за ошибок в документах, срывающих поездки, но у Павла планы приземленные: пустить трофей на угощение для близких.

"Это произошло на мысе Свободном. Вытаскивал я его в течение получаса. Поймал троллингом на расцветку цукини, катушка shimano tiagra 30", — рассказал в интервью 360.ru рыбак Павел.

Рекорды и трофеи

Для сахалинца этот тунец стал десятым в карьере и самым статусным. До этого планка держалась в районе 50 кг. На месте взвесить тушу не удалось — переносные весы просто не рассчитаны на такие масштабы. Пришлось обращаться к специальным таблицам соотношения длины и обхвата тела рыбины. По оценкам, вес составил от 100 до 120 килограммов.

Параметр Значение трофея
Длина Около 172 см
Предполагаемый вес 100-120 кг
Время вываживания 30 минут

Подобные успехи стимулируют развитие регионального туризма. Охота на гигантов привлекает на острова всё больше людей, тем более что сейчас активно создаются новые пешеходные маршруты к ранее недоступным природным локациям.

"Такие уловы — мощный драйвер для локального бренда территории. Гастрономический туризм на Сахалине и так на высоте, а новости о стокилограммовых тунцах создают эффект эльдорадо для любителей экстрима со всей страны", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Интересно, что мировые рекорды тоже обновляются, но в другом ключе. В США недавно поймали озерного осетра весом 74 кг, но там действует принцип "поймал — отпусти". На Сахалине же всё по-взрослому: море кормит тех, кто не боится тайфунов и умеет ждать свою рыбу годами.

"Изъятие таких крупных особей не несет угрозы популяции, если это единичный трофейный вылов. Напротив, фиксация подобных фактов говорит о здоровом состоянии экосистемы прибрежных вод Сахалина", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы

Где именно был пойман гигант?

Рыбалка проходила в акватории мыса Свободный на юго-восточном побережье Сахалина.

Как определили вес, если не было весов?

Рыбаки использовали международные таблицы соответствия длины и обхвата тунца его массе.

Какую снасть использовал рыбак?

Использовался метод троллинга с катушкой Shimano Tiagra 30 и приманкой цвета "цукини".

Что рыбак сделает с уловом?

Павел заявил, что не планирует продавать рыбу, она предназначена для семейного стола и друзей.

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Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева, эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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