Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гигантская сеть поймала ракету прямо в небе: Китай сделал то, что еще недавно казалось фантастикой
Зима с запасом гнили: 7 причин порчи чеснока и лука, заложенных еще в разгар дачного лета
Море до последнего не хотело отдавать добычу: сахалинец вытащил тунца невероятных размеров
Подмосковная жара приготовила ловушку: не каждый пляж, который выглядит чистым, безопасен для купания
Водка потекла за нефтью: что известно о возможной продаже "Башспирта" в Уфе
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Чистой воды в Петербурге почти не осталось: проверка водоемов привела к жестким запретам
Серп и лопата вместо комбайнов: выживет ли пензенский урожай без дизеля
Опасность на обратной стороне листа: игнорирование этих признаков лишает дачников летних сборов

Сложный маршрут в Крым: железная дорога вынудила тысячи туристов менять привычные планы на июль

Россия » Юг

Железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом сохранит гибридный формат как минимум до середины июля. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" подтвердил, что сокращенный маршрут поездов "Таврия" продлевается по 13 июля 2026 года включительно. Пассажирам придется по-прежнему совершать пересадку в Керчи, чтобы добраться до курортных городов республики.

Крымский мост
Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Логистика через Керчь: как работает схема

Временный регламент, введенный еще в июне, превратил станцию Керчь-Южная Новый парк в конечный пункт для всех составов, идущих с материка. Дальше по полуострову людей развозят автобусами. Аналогичная схема действует и в обратном направлении: пассажиры выезжают из Симферополя или Севастополя на автотранспорте, чтобы успеть к отправлению своего поезда со станции Керчь-Южная.

"Текущая ситуация требует предельной концентрации ресурсов на транспортном узле. Стык железной дороги и автобусного сообщения — это всегда риск задержек, поэтому график подвоза синхронизирован с расписанием поездов до минуты", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Такой порядок сохраняется уже третью неделю. Изначально сократить маршруты решили 20 июня, и с тех пор сроки нормализации движения неоднократно сдвигались. Несмотря на логистические сложности, туристический поток остается стабильным, хотя нагрузка на дорожную сеть Керчи заметно возросла.

Инфраструктурные вызовы и сроки

Продление ограничений до 13 июля указывает на необходимость завершения технических работ на путях. Пока поезда не могут следовать вглубь полуострова, основная тяжесть ложится на муниципальные службы. Керчь фактически превратилась в огромный перевалочный хаб, где нужно обеспечивать комфорт тысяч транзитных пассажиров. 

Параметр Текущий статус
Конечная станция Керчь-Южная Новый парк
Способ перемещения по Крыму Стыковочные автобусные рейсы
Срок действия ограничений До конца дня 13 июля 2026 года

"Любые изменения в логистике Крыма моментально отражаются на региональном бюджете. Расходы на организацию автобусных шаттлов и дополнительный персонал на станции Керчь-Южная ложатся на операторов и местные власти, что требует оперативной корректировки трат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли отдельно покупать билет на автобус из Керчи?

Нет, перевозка пассажиров автобусами между станцией и городами Крыма включена в общую схему организации поездки и не требует отдельной оплаты в кассах.

Как узнать время отправления моего автобуса из Симферополя?

Информацию о времени и месте сбора пассажиров для трансфера до Керчи рассылают через СМС или публикуют на официальных ресурсах перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Возможен ли возврат билетов без комиссии из-за продления ограничений?

Правила возврата регулируются тарифами перевозчика; дополнительные льготные условия возврата из-за изменения конечной станции пока не анонсировались.

Будут ли поезда ходить до Севастополя после 13 июля?

На данный момент это финальная дата ограничений, однако решение о полном восстановлении графиков будет принято исходя из технической готовности путей.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Киев заговорил о новых ракетах для удара по Москве: угроза выглядит громче самой разработки
Военные новости
Киев заговорил о новых ракетах для удара по Москве: угроза выглядит громче самой разработки
Кремль увидел истинное лицо альянса: решение саммита в Анкаре вынудило Москву изменить курс
Мир. Новости мира
Кремль увидел истинное лицо альянса: решение саммита в Анкаре вынудило Москву изменить курс
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Сырье
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Чистой воды в Петербурге почти не осталось: проверка водоемов привела к жестким запретам
Серп и лопата вместо комбайнов: выживет ли пензенский урожай без дизеля
Опасность на обратной стороне листа: игнорирование этих признаков лишает дачников летних сборов
Заграница почти даром: 7 направлений, где можно отдохнуть в июле, имея 65 тысяч руб
Живот все равно выпирает: неожиданная точка в районе шеи мешает атлетам добиться идеала
Куда сбежать из города, не разорившись? Список лучших водоемов Башкирии
Лежак пустует, а рядом тесно: почему питомцы упорно ложатся спасть на хозяйскую постель
Вековая зима начала стремительно разрушаться: масштабные последствия температурных аномалий потрясли ученых
Точка в спорах: АвтоВАЗ официально отказался ставить этот мотор на Lada Iskra
Санкт-Петербург: средние расходы семей на рестораны и доставку еды выросли почти вдвое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.