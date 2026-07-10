Сложный маршрут в Крым: железная дорога вынудила тысячи туристов менять привычные планы на июль

Железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом сохранит гибридный формат как минимум до середины июля. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" подтвердил, что сокращенный маршрут поездов "Таврия" продлевается по 13 июля 2026 года включительно. Пассажирам придется по-прежнему совершать пересадку в Керчи, чтобы добраться до курортных городов республики.
Временный регламент, введенный еще в июне, превратил станцию Керчь-Южная Новый парк в конечный пункт для всех составов, идущих с материка. Дальше по полуострову людей развозят автобусами. Аналогичная схема действует и в обратном направлении: пассажиры выезжают из Симферополя или Севастополя на автотранспорте, чтобы успеть к отправлению своего поезда со станции Керчь-Южная.
"Текущая ситуация требует предельной концентрации ресурсов на транспортном узле. Стык железной дороги и автобусного сообщения — это всегда риск задержек, поэтому график подвоза синхронизирован с расписанием поездов до минуты", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Такой порядок сохраняется уже третью неделю. Изначально сократить маршруты решили 20 июня, и с тех пор сроки нормализации движения неоднократно сдвигались. Несмотря на логистические сложности, туристический поток остается стабильным, хотя нагрузка на дорожную сеть Керчи заметно возросла.
Продление ограничений до 13 июля указывает на необходимость завершения технических работ на путях. Пока поезда не могут следовать вглубь полуострова, основная тяжесть ложится на муниципальные службы. Керчь фактически превратилась в огромный перевалочный хаб, где нужно обеспечивать комфорт тысяч транзитных пассажиров.
|Параметр
|Текущий статус
|Конечная станция
|Керчь-Южная Новый парк
|Способ перемещения по Крыму
|Стыковочные автобусные рейсы
|Срок действия ограничений
|До конца дня 13 июля 2026 года
"Любые изменения в логистике Крыма моментально отражаются на региональном бюджете. Расходы на организацию автобусных шаттлов и дополнительный персонал на станции Керчь-Южная ложатся на операторов и местные власти, что требует оперативной корректировки трат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Нет, перевозка пассажиров автобусами между станцией и городами Крыма включена в общую схему организации поездки и не требует отдельной оплаты в кассах.
Информацию о времени и месте сбора пассажиров для трансфера до Керчи рассылают через СМС или публикуют на официальных ресурсах перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Правила возврата регулируются тарифами перевозчика; дополнительные льготные условия возврата из-за изменения конечной станции пока не анонсировались.
На данный момент это финальная дата ограничений, однако решение о полном восстановлении графиков будет принято исходя из технической готовности путей.
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