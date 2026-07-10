Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима с запасом гнили: 7 причин порчи чеснока и лука, заложенных еще в разгар дачного лета
Море до последнего не хотело отдавать добычу: сахалинец вытащил тунца невероятных размеров
Подмосковная жара приготовила ловушку: не каждый пляж, который выглядит чистым, безопасен для купания
Водка потекла за нефтью: что известно о возможной продаже "Башспирта" в Уфе
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Сложный маршрут в Крым: железная дорога вынудила тысячи туристов менять привычные планы на июль
Серп и лопата вместо комбайнов: выживет ли пензенский урожай без дизеля
Опасность на обратной стороне листа: игнорирование этих признаков лишает дачников летних сборов
Заграница почти даром: 7 направлений, где можно отдохнуть в июле, имея 65 тысяч руб

Чистой воды в Петербурге почти не осталось: проверка водоемов привела к жестким запретам

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Сотрудники Роспотребнадзора обновили данные мониторинга качества воды в популярных локациях Петербурга. На фоне масштабного финансирования социальных нужд и благоустройства города, ситуация с чистотой акваторий остается напряженной. Лабораторные исследования подтвердили безопасность купания лишь в двух точках из двадцати четырех проверенных официальных пляжей.

Фрунзенский район, Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by volhovst, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фрунзенский район, Санкт-Петербург

В Выборгском районе города санитарным нормам полностью соответствует Верхнее (Первое) Суздальское озеро. Также эксперты ведомства разрешили отдыхать на озере Безымянном, расположенном в Красносельском районе. В остальных водных объектах мегаполиса микробиологические показатели не вписались в установленные гигиенические рамки, что делает погружение в воду потенциально опасным для здоровья.

Где искупаться в Ленинградской области и как не ошибиться с выбором

На территории Ленинградской области ситуация с экологической обстановкой выглядит более оптимистично. Специалисты одобрили сразу семь пляжей, однако все они сосредоточены исключительно в Приозерском районе. Как сообщается на сайте rosbalt.ru, в список попали озера Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также река Бурная.

Несмотря на то что зоны отдыха активно приводят в порядок, качество самой воды часто зависит от природных факторов и антропогенной нагрузки. По словам экспертов, даже постепенное развитие инфраструктуры и транспортных сетей вблизи водоемов требует усиленного контроля за стоками.

"Результаты проверок показывают, что экосистема городских водоемов крайне уязвима в пик летнего сезона. Важно понимать, что купание в запрещенных местах чревато не только штрафами, но и серьезными инфекционными заболеваниями", - отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о качестве воды в Петербурге

Почему большинство пляжей Петербурга закрыты для купания?

Основными причинами являются несоответствие воды микробиологическим и санитарно-химическим нормам из-за обильных осадков, прогрева воды и высокой техногенной нагрузки.

Какие озера в черте города признаны официально чистыми?

На текущий момент Роспотребнадзор одобрил только Верхнее Суздальское озеро и озеро Безымянное; остальные объекты проверку не прошли.

Безопасно ли купаться в реках Ленинградской области?

Согласно последним данным, из рек региона для купания рекомендована только Бурная в Приозерском районе, остальные акватории требуют осторожности.

Как часто обновляются данные мониторинга водоемов?

Специалисты Роспотребнадзора проводят регулярные отборы проб в течение всего летнего сезона, актуализируя список безопасных мест еженедельно.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Калининградская область
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств
Садоводство, цветоводство
Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств
Владивосток охватила морская лихорадка: из глубины поднялся гигант, способный порвать любую снасть
Приморский край
Владивосток охватила морская лихорадка: из глубины поднялся гигант, способный порвать любую снасть
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Чистой воды в Петербурге почти не осталось: проверка водоемов привела к жестким запретам
Серп и лопата вместо комбайнов: выживет ли пензенский урожай без дизеля
Опасность на обратной стороне листа: игнорирование этих признаков лишает дачников летних сборов
Заграница почти даром: 7 направлений, где можно отдохнуть в июле, имея 65 тысяч руб
Живот все равно выпирает: неожиданная точка в районе шеи мешает атлетам добиться идеала
Куда сбежать из города, не разорившись? Список лучших водоемов Башкирии
Лежак пустует, а рядом тесно: почему питомцы упорно ложатся спасть на хозяйскую постель
Вековая зима начала стремительно разрушаться: масштабные последствия температурных аномалий потрясли ученых
Точка в спорах: АвтоВАЗ официально отказался ставить этот мотор на Lada Iskra
Санкт-Петербург: средние расходы семей на рестораны и доставку еды выросли почти вдвое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.