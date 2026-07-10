Чистой воды в Петербурге почти не осталось: проверка водоемов привела к жестким запретам

Сотрудники Роспотребнадзора обновили данные мониторинга качества воды в популярных локациях Петербурга. На фоне масштабного финансирования социальных нужд и благоустройства города, ситуация с чистотой акваторий остается напряженной. Лабораторные исследования подтвердили безопасность купания лишь в двух точках из двадцати четырех проверенных официальных пляжей.

Фото: commons.wikimedia.org by volhovst, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фрунзенский район, Санкт-Петербург

В Выборгском районе города санитарным нормам полностью соответствует Верхнее (Первое) Суздальское озеро. Также эксперты ведомства разрешили отдыхать на озере Безымянном, расположенном в Красносельском районе. В остальных водных объектах мегаполиса микробиологические показатели не вписались в установленные гигиенические рамки, что делает погружение в воду потенциально опасным для здоровья.

Где искупаться в Ленинградской области и как не ошибиться с выбором

На территории Ленинградской области ситуация с экологической обстановкой выглядит более оптимистично. Специалисты одобрили сразу семь пляжей, однако все они сосредоточены исключительно в Приозерском районе. Как сообщается на сайте rosbalt.ru, в список попали озера Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также река Бурная.

Несмотря на то что зоны отдыха активно приводят в порядок, качество самой воды часто зависит от природных факторов и антропогенной нагрузки. По словам экспертов, даже постепенное развитие инфраструктуры и транспортных сетей вблизи водоемов требует усиленного контроля за стоками.

"Результаты проверок показывают, что экосистема городских водоемов крайне уязвима в пик летнего сезона. Важно понимать, что купание в запрещенных местах чревато не только штрафами, но и серьезными инфекционными заболеваниями", - отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о качестве воды в Петербурге

Почему большинство пляжей Петербурга закрыты для купания?

Основными причинами являются несоответствие воды микробиологическим и санитарно-химическим нормам из-за обильных осадков, прогрева воды и высокой техногенной нагрузки.

Какие озера в черте города признаны официально чистыми?

На текущий момент Роспотребнадзор одобрил только Верхнее Суздальское озеро и озеро Безымянное; остальные объекты проверку не прошли.

Безопасно ли купаться в реках Ленинградской области?

Согласно последним данным, из рек региона для купания рекомендована только Бурная в Приозерском районе, остальные акватории требуют осторожности.

Как часто обновляются данные мониторинга водоемов?

Специалисты Роспотребнадзора проводят регулярные отборы проб в течение всего летнего сезона, актуализируя список безопасных мест еженедельно.

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