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Водка потекла за нефтью: что известно о возможной продаже "Башспирта" в Уфе

Россия » Поволжье » Уфа

Один из крупнейших алкогольных активов страны может сменить владельца. Региональные медиа сообщают, что федеральный гигант "Росспиртпром" присматривается к покупке башкирского госхолдинга "Башспирт". Делегация потенциального инвестора уже изучила заводские цеха в Уфимском районе, проверяя готовность мощностей к интеграции в федеральную структуру.

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Фото: https://www.freepik.com
Аукцион

Ревизия на производстве и цена вопроса

Интерес к активу проявился на фоне визита представителей "Росспиртпрома" на производственные площадки Башкирии. По оценкам аналитиков, рыночная стоимость предприятия колеблется от 4 до 5 миллиардов рублей. Несмотря на резонанс, в самом "Башспирте" официально отрицают ведение переговоров, называя новости о продаже слухами. Однако подобные инвестиции в региональные активы часто начинаются с непубличных аудитов.

"Сумма в 5 миллиардов выглядит адекватной, учитывая оборот предприятия и его долю на рынке. Переход под крыло федерального игрока может быть стратегическим решением для республики, чтобы снять нагрузку с управления сложным активом и получить гарантированные налоговые поступления без операционных рисков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Позиция властей и финансовый вес

На сегодняшний день "Башспирт" полностью контролируется правительством Башкирии. Предприятие — это не просто завод, а мощный финансовый узел. По итогам 2025 года выручка компании достигла 11,6 млрд рублей при чистой прибыли свыше 266 млн рублей. При такой доходности регион может рассчитывать на выгодные условия, если сделка перейдет в официальную плоскость. Пока же власти используют доходы для поддержки социальных обязательств перед населением.

Параметр Показатели (млрд руб.)
Баланс предприятия 14,1
Годовая выручка 11,6
Оценочная стоимость сделки 4,0 — 5,0

Важно учитывать, что изменения в структуре владения могут повлиять на муниципальные нормативы и налоговое распределение внутри республики. Любая перетряска крупного бизнеса требует четкого правового сопровождения, особенно когда речь идет о приватизации госимущества.

"С точки зрения локального права, продажа такого объекта требует прозрачности процедур. Если сделка состоится, важно закрепить социальные гарантии для коллектива и сохранить объем налоговых отчислений в местную казну, чтобы избежать административных споров в будущем", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Уголовный шлейф руководства

Информационная волна о продаже совпала с судебными разбирательствами вокруг высшего менеджмента. Бывший гендиректор Раиф Абдрахимов обвиняется в превышении полномочий и растрате 100 млн рублей. После затяжного пребывания в СИЗО, весной 2026 года суд смягчил меру пресечения. Коррупционный скандал не только ударил по репутации, но и мог стать катализатором для поиска нового "чистого" владельца. В условиях жестких финансовых фильтров мониторинга крупные холдинги предпочитают избавляться от токсичного управления.

Ответы на популярные вопросы

Кто сейчас владеет АО "Башспирт"?

Предприятие находится в полной собственности Республики Башкортостан.

Почему заговорили о продаже именно сейчас?

Сделку связывают с интересом "Росспиртпрома" к расширению влияния и внутренними проблемами в управлении башкирского холдинга.

Как уголовное дело влияет на сделку?

Обвинения в растрате могут снизить оценочную стоимость актива и ускорить процесс передачи управления профессиональному инвестору.

Вырастет ли цена на продукцию после смены владельца?

Обычно консолидация рынка крупным игроком стабилизирует цены за счет оптимизации логистики и закупок сырья.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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