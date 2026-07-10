Пензенские аграрии выходят на финишную прямую уборочной страды в условиях жесткого контроля над ресурсами. Чтобы полевая логистика не дала сбой из-за колебаний на рынке горючего, глава региона Олег Мельниченко распорядился создать специальный оперативный штаб. Главная задача структуры — превратить бумажные лимиты в реальный поток дизеля в баки комбайнов.
Механизм управления уборочной в этом году напоминает работу отлаженного конвейера. Областной штаб под руководством губернатора станет центральным диспетчерским пунктом, а его филиалы развернут в каждом муниципалитете. Такая вертикаль призвана мгновенно купировать любые задержки с доставкой горючего предприятиям.
Олег Мельниченко подтвердил, что регион уже защитил необходимые объемы дизельного топлива. Лимиты подтверждены, отгрузки начались. Теперь внимание смещается на внутреннюю логистику и мониторинг цен. Губернатор поручил держать под прицелом не только стоимость солярки, но и ценники на минеральные удобрения и запчасти, чтобы сложные агрегаты и техника не простаивали из-за дефицита комплектующих.
"Бесперебойное снабжение аграриев ресурсами — это фундамент продовольственной безопасности. Малейшая заминка в поставках дизеля в разгар жатвы может обернуться потерей части урожая, чего мы допустить не имеем права", — подчеркнул в ходе заседания правительства Олег Мельниченко.
Пензенская область планирует подтвердить статус аграрного лидера Поволжья. Общие контуры будущего урожая уже очерчены цифрами: планка по зерну установлена на отметке в 2,8 млн тонн. Сахарная свекла должна дать не менее 2,3 млн тонн, что критически важно для перерабатывающей промышленности региона.
|Культура
|Целевой показатель (тыс. тонн)
|Масличные культуры
|650
|Картофель
|294
|Овощи открытого грунта
|98
Для достижения этих результатов хозяйствам требуется полная концентрация на полевых работах, без отвлечения на административные барьеры. Пока одни службы следят за состоянием посевов, другие призваны пресекать финансовые нарушения и задержки выплат в смежных отраслях, обеспечивающих тыл уборочной.
"Создание штабов — это классический механизм антикризисного управления. В условиях волатильности цен на топливо прямая связь между региональным правительством и конечным фермером позволяет избежать спекулятивного дефицита. Для бюджета области аграрный сектор остается донором, поэтому инвестиции в стабильность уборочной окупаются через налоговые поступления", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Важно учитывать и климатическую составляющую. Любое промедление на фоне погодных аномалий может снизить качество зерна. Аграрии вынуждены работать в режиме максимального ускорения, балансируя между прогнозами синоптиков и графиком поставок ГСМ.
"Нынешний сезон требует от хозяйств ювелирной точности в севооборотах и соблюдении технологических карт. Если топливный вопрос будет закрыт административно, у аграриев развяжутся руки для борьбы за урожайность. Учитывая планы по сбору 2,8 млн тонн зерна, Пенза идет на хороший результат, выше среднегодовых значений последних лет", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Сбои в работе оборудования или техники могут стать критическими. Пока аграрии сражаются за урожай, инженерные службы внедряют новые методы обслуживания, очищая узлы и агрегаты в автоматическом режиме. Это экономит время, которое в разгар сезона буквально на вес золота.
Областной штаб возглавляет лично губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, что гарантирует оперативное принятие решений на самом высоком уровне.
По официальным данным, лимит горючего обеспечен в полном объеме, а график регулярных поставок уже запущен.
Помимо ГСМ, штабы будут мониторить цены на минеральные удобрения и наличие запасных частей для сельхозтехники.
Обеспечение продовольственной безопасности за счет сбора не менее 2,8 млн тонн зерновых и миллионов тонн овощных и масличных культур.
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