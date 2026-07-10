Серп и лопата вместо комбайнов: выживет ли пензенский урожай без дизеля

Пензенские аграрии выходят на финишную прямую уборочной страды в условиях жесткого контроля над ресурсами. Чтобы полевая логистика не дала сбой из-за колебаний на рынке горючего, глава региона Олег Мельниченко распорядился создать специальный оперативный штаб. Главная задача структуры — превратить бумажные лимиты в реальный поток дизеля в баки комбайнов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Руки фермера проверяют качество чернозема на поле

Топливный каркас: как обеспечат заправку

Механизм управления уборочной в этом году напоминает работу отлаженного конвейера. Областной штаб под руководством губернатора станет центральным диспетчерским пунктом, а его филиалы развернут в каждом муниципалитете. Такая вертикаль призвана мгновенно купировать любые задержки с доставкой горючего предприятиям.

Олег Мельниченко подтвердил, что регион уже защитил необходимые объемы дизельного топлива. Лимиты подтверждены, отгрузки начались. Теперь внимание смещается на внутреннюю логистику и мониторинг цен. Губернатор поручил держать под прицелом не только стоимость солярки, но и ценники на минеральные удобрения и запчасти, чтобы сложные агрегаты и техника не простаивали из-за дефицита комплектующих.

"Бесперебойное снабжение аграриев ресурсами — это фундамент продовольственной безопасности. Малейшая заминка в поставках дизеля в разгар жатвы может обернуться потерей части урожая, чего мы допустить не имеем права", — подчеркнул в ходе заседания правительства Олег Мельниченко.

Продовольственный план: ставки на миллионы тонн

Пензенская область планирует подтвердить статус аграрного лидера Поволжья. Общие контуры будущего урожая уже очерчены цифрами: планка по зерну установлена на отметке в 2,8 млн тонн. Сахарная свекла должна дать не менее 2,3 млн тонн, что критически важно для перерабатывающей промышленности региона.

Культура Целевой показатель (тыс. тонн) Масличные культуры 650 Картофель 294 Овощи открытого грунта 98

Для достижения этих результатов хозяйствам требуется полная концентрация на полевых работах, без отвлечения на административные барьеры. Пока одни службы следят за состоянием посевов, другие призваны пресекать финансовые нарушения и задержки выплат в смежных отраслях, обеспечивающих тыл уборочной.

Взгляд экспертов: экономика и риски

"Создание штабов — это классический механизм антикризисного управления. В условиях волатильности цен на топливо прямая связь между региональным правительством и конечным фермером позволяет избежать спекулятивного дефицита. Для бюджета области аграрный сектор остается донором, поэтому инвестиции в стабильность уборочной окупаются через налоговые поступления", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно учитывать и климатическую составляющую. Любое промедление на фоне погодных аномалий может снизить качество зерна. Аграрии вынуждены работать в режиме максимального ускорения, балансируя между прогнозами синоптиков и графиком поставок ГСМ.

"Нынешний сезон требует от хозяйств ювелирной точности в севооборотах и соблюдении технологических карт. Если топливный вопрос будет закрыт административно, у аграриев развяжутся руки для борьбы за урожайность. Учитывая планы по сбору 2,8 млн тонн зерна, Пенза идет на хороший результат, выше среднегодовых значений последних лет", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Сбои в работе оборудования или техники могут стать критическими. Пока аграрии сражаются за урожай, инженерные службы внедряют новые методы обслуживания, очищая узлы и агрегаты в автоматическом режиме. Это экономит время, которое в разгар сезона буквально на вес золота.

Ответы на популярные вопросы

Кто возглавит работу по обеспечению топливом?

Областной штаб возглавляет лично губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, что гарантирует оперативное принятие решений на самом высоком уровне.

Хватит ли региону дизельного топлива?

По официальным данным, лимит горючего обеспечен в полном объеме, а график регулярных поставок уже запущен.

Какие еще ресурсы находятся под контролем властей?

Помимо ГСМ, штабы будут мониторить цены на минеральные удобрения и наличие запасных частей для сельхозтехники.

Какова главная цель уборочной кампании 2024 года?

Обеспечение продовольственной безопасности за счет сбора не менее 2,8 млн тонн зерновых и миллионов тонн овощных и масличных культур.

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