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Не дарите беду: в Приморье уничтожают тонны цветов, опасных для ваших грядок

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В приморском порту пресекли ввоз крупной партии срезанных цветов из Китая. Инспекторы Россельхознадзора 6 июля завернули на границе 35,5 тысячи растений, в которых обнаружили опасного вредителя — западного цветочного трипса. Этот насекомый-паразит представляет серьезную угрозу для российских агрохозяйств, поэтому любые попытки его завоза жестко купируются.

Тюльпаны
Фото: flickr.com by coniferconifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюльпаны

Фитосанитарный контроль

Всего на пункт пропуска "Пограничный" прибыло более 240 тысяч штук растений. Специалисты при досмотре ввели строгий протокол отбора проб, так как визуальные признаки поражения не заставили себя ждать. Лабораторный вердикт подтвердил худшие опасения: в кустовой гвоздике, левкое, подсолнечнике, гипсофиле и кустовой хризантеме обосновался западный цветочный трипс — карантинный вредитель для стран ЕАЭС. Проблема биологической безопасности на восточных рубежах страны стоит не менее остро, чем логистические сложности в портах Арктики.

"Трипс невероятно быстро размножается и крайне устойчив к большинству инсектицидов. Его попадание в тепличное хозяйство может обернуться потерей урожая в промышленных масштабах, ведь он высасывает соки из всех частей растения", — пояснил эксперт по аграрной защите Виктор Смирнов.

Уничтожение зараженной продукции

Весь объем, а это две крупные партии по 15,4 тысячи и 20,1 тысячи цветов, признан небезопасным. Владельцам продукции, базирующимся во Владивостоке, выдано предписание об утилизации. Процедура пройдет под надзором ведомства — цветы отправят в печь. Подобная строгость — стандартная практика, хотя иногда ошибки в документах или маркировке могут привести к срыву любых планов, а здесь ситуация осложнена угрозой для всей отрасли.

Характеристика Детали инцидента
Тип груза Срезы живых цветов (хризантемы, гвоздики, подсолнухи)
Найденный паразит Западный цветочный трипс (карантинный вид)
Статус партии Запрет на ввоз и полная утилизация

"Импорт растительной продукции всегда связан с фитосанитарными рисками. Контроль на границе — это единственный надежный заслон, предотвращающий занос вредителей, способных изменить экосистему региона", — подчеркнул эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы

Почему цветы нельзя очистить от вредителей?

Западный цветочный трипс откладывает яйца внутрь тканей растения, откуда их невозможно удалить без повреждения качества цветка.

Кто несет убытки при уничтожении?

Финансовые потери ложатся на собственника груза, так как он берет на себя риски при заключении внешнеэкономических контрактов.

Как проверяют цветы на посту?

Инспекторы проводят визуальный осмотр и отбирают образцы, которые направляют в профильные лаборатории для молекулярного анализа.

Опасен ли западный цветочный трипс для человека?

Для людей насекомое не опасно, но оно крайне разрушительно для сельского хозяйства и декоративного цветоводства.

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Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, эколог Игорь Степанов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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