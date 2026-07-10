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Санкт-Петербург: средние расходы семей на рестораны и доставку еды выросли почти вдвое

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургцы стали тратить на рестораны, кафе и доставку еды почти в два раза больше, чем годом ранее. Средние расходы семьи из трех человек выросли с 4,46 тысячи до 8,9 тысячи рублей в месяц. Эти данные приводит аудиторская сеть FinExpertiza.

Бумажный пакет с логотипом доставки еды
Фото: https://unsplash.com by Erik Mclean is licensed under Free
Бумажный пакет с логотипом доставки еды

Показатели северной столицы оказались выше московских и значительно превысили средние значения по стране. В Москве на общепит в среднем направляют около 7 тысяч рублей в месяц, а в остальных регионах России эта сумма составляет 3,45 тысячи рублей.

Город / Регион Средние траты в месяц (на семью из 3 чел.) Доля в семейном бюджете
Санкт-Петербург 8 900 руб. 8,4%
Москва 7 000 руб. 6,2%
Россия (в среднем) 3 450 руб.

Доля расходов на готовую еду в бюджете петербургских семей выросла с 5% до 8,4%. Для сравнения, в Москве этот показатель увеличился незначительно — с 5,7% до 6,2%.

Резкий скачок трат связывают с ростом цен. Инфляция в ресторанном секторе Петербурга за год составила 11,9%, в то время как в Москве она была ниже — 9,5%.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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