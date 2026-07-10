Санкт-Петербург: средние расходы семей на рестораны и доставку еды выросли почти вдвое

Петербургцы стали тратить на рестораны, кафе и доставку еды почти в два раза больше, чем годом ранее. Средние расходы семьи из трех человек выросли с 4,46 тысячи до 8,9 тысячи рублей в месяц. Эти данные приводит аудиторская сеть FinExpertiza.
Показатели северной столицы оказались выше московских и значительно превысили средние значения по стране. В Москве на общепит в среднем направляют около 7 тысяч рублей в месяц, а в остальных регионах России эта сумма составляет 3,45 тысячи рублей.
|Город / Регион
|Средние траты в месяц (на семью из 3 чел.)
|Доля в семейном бюджете
|Санкт-Петербург
|8 900 руб.
|8,4%
|Москва
|7 000 руб.
|6,2%
|Россия (в среднем)
|3 450 руб.
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Доля расходов на готовую еду в бюджете петербургских семей выросла с 5% до 8,4%. Для сравнения, в Москве этот показатель увеличился незначительно — с 5,7% до 6,2%.
Резкий скачок трат связывают с ростом цен. Инфляция в ресторанном секторе Петербурга за год составила 11,9%, в то время как в Москве она была ниже — 9,5%.
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