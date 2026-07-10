Задыхалась вся Керчь: главный инженер асфальтового завода пойдет под суд за ядовитый дым

В Керчи перед судом предстанет главный инженер асфальтобетонного завода. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту загрязнения городской атмосферы. Управленца обвиняют в халатном отношении к производственным мощностям.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Городской пейзаж в грозу

Следствие установило, что в зимне-весенний период обвиняемый сознательно игнорировал техническое состояние асфальтосмесительной установки. Несмотря на очевидные неисправности оборудования, завод продолжал работу. Итогом стал аварийный выброс вредных веществ, концентрация которых в воздухе превысила все допустимые нормы.

Экономия на фильтрах как угроза здоровью

Жители Керчи неоднократно жаловались на едкий дым и специфический запах пыли, доносящийся с территории предприятия. Открытое складирование смесей и отсутствие контроля за очисткой воздуха превратили жизнь в микрорайоне в испытание. После серии жалоб в СК начали проверку, которая подтвердила опасения горожан.

"Работа неисправного оборудования на таких объектах недопустима, ведь системы промышленной фильтрации — это не просто опция, а щит для экосистемы города. Игнорирование регламентов ради выполнения плана — это прямое нарушение экологической безопасности", — констатировал в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Региональные власти уже приняли решение о выводе опасного производства за пределы жилой застройки. Подобная практика модернизации промышленного сектора позволяет снизить антропогенную нагрузку, однако до момента переноса руководство завода обязано соблюдать строгие нормы эксплуатации.

"Если технологический цикл предприятия не синхронизирован с системами газоочистки, риск аварийных выбросов становится стопроцентным. Подобные инциденты наносят урон не только воздуху, но и устойчивости экономики региона, подрывая доверие жителей к промышленным объектам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Характеристика Последствие Работа на неисправном оборудовании Аварийный выброс загрязняющих веществ Открытое хранение смесей Превышение ПДК пыли в воздухе

Ответы на популярные вопросы

Какие санкции грозят обвиняемому?

Дело направлено в суд по части 1 статьи 251 УК РФ, предусматривающей наказание от штрафа до ареста или лишения свободы в зависимости от решения судьи.

Будут ли закрывать завод до переноса?

Судебное разбирательство касается конкретных нарушений инженера; вопрос о временной консервации объекта решается в рамках надзорных проверок.

Где можно ознакомиться с результатами замеров воздуха?

Официальные данные о превышении нормы концентраций переданы следствию профильными ведомствами, участвовавшими в проверке.

Поможет ли перенос завода решить проблему?

Да, удаление источника выбросов от жилых кварталов является стандартным методом снижения рисков для населения согласно урбанистическим регламентам.

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