Ураган прошел, а света нет: кто ответит за жизнь без воды в поселках Калининградской области

Ураган "Бернадетт" обесточил десятки домов в Багратионовском округе Калининградской области. Жители Ново-Московского, Долгоруково, Рябиновки и еще четырех поселков пятые сутки выживают без света, воды и стабильной связи. Ресурсные организации и местные власти пытаются ликвидировать последствия стихии, но темпы восстановления вызывают у населения массу вопросов.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Электрическая подстанция

Бытовой коллапс: пельмени в комок и сухой паек

Жизнь в округе замерла 10 июля в четыре утра. Стихия оборвала высоковольтные линии, оставив людей один на один с остывающими домами. Отсутствие электричества мгновенно парализовало водоснабжение: насосы в частных колодцах и на водонапорных башнях перестали качать воду. В условиях высокой влажности и отсутствия отопления помещения начали стремительно отсыревать.

"Свет пропал мгновенно, техника только успела пискнуть. Плита — кирпич, холодильник потек, продукты пришлось выбросить. Пельмени превратились в один липкий комок. Ни помыться, ни поесть нормально не можем", — разъяснила жительница Ново-Московского Марина.

"Затяжные отключения в сельской местности — это всегда риск для инфраструктуры водоотведения и теплового контура. Если электроснабжение не восстановить в течение трех суток, начинается деградация инженерных узлов в частных домохозяйствах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Энергетика на пределе: почему ремонт затянулся

По официальным данным, основные повреждения уже ликвидированы, однако жители Рябиновки наблюдают оборванные провода прямо под своими окнами. В "Россети Янтарь" поясняют: ремонтным бригадам приходится работать в круглосуточном режиме, расчищая завалы из двадцатиметровых деревьев, которые при падении буквально "срезали" опоры ЛЭП. Ситуацию осложняет состояние транспортных артерий, доступ к некоторым участкам затруднен из-за поваленного леса.

"Чинят высоковольтную линию, просят ждать. Но мы видим обрывы рядом с клубом и детской площадкой, к которым еще никто не прикоснулся", — жалуются местные жители. Несмотря на отчеты о восстановлении 95% сети, "белые пятна" на карте округа остаются.

"Региональные бюджеты на ликвидацию последствий ЧС часто ограничены, что сказывается на скорости привлечения дополнительной спецтехники. Важно понимать, хватает ли мощностей на местах или требуется вмешательство федерального центра", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Логистика спасения: подвоз воды и дефицит канистр

В девять населенных пунктов, включая Пятидорожное и Ильичевку, организован подвоз технической воды. Однако жители поселка Гвардейское указывают на другую проблему: заправить генераторы бензином в канистры на некоторых АЗС невозможно из-за внутренних запретов компаний, что мешает спасать продукты в морозильниках при помощи автономного питания. Похожий дефицит топлива ранее фиксировался в других регионах при пиковых нагрузках.

Параметр Текущий статус Электроснабжение Работа верится в круглосуточном режиме Водообеспечение Организован подвоз цистернами в 9 поселков Связь Перебои из-за разряда резервных батарей на БС

Администрация округа уверяет, что ситуация находится на личном контроле главы муниципалитета. Пока энергетики сражаются с упавшими великанами, людям остается рассчитывать на запасы бутилированной воды и терпение.

Ответы на популярные вопросы

Где узнать точные сроки включения света?

Информацию можно получить в ЕДДС округа по телефону +7 (40156) 3-20-81 или на горячей линии "Россетей" 8-800-220-0-220.

Почему нет воды, если повреждены только ЛЭП?

В большинстве поселков насосные станции и частные скважины работают от электричества. Нет тока — нет давления в трубах.

Как заказать подвоз воды к дому?

Заявки принимает аварийная служба "Водоканала" по номеру 8 (401-56) 58-343 для включения адреса в график объезда.

Будет ли компенсация за испорченные продукты?

Для этого необходимо зафиксировать факт отключения и подать претензию поставщику электроэнергии, приложив доказательства ущерба.

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