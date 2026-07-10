Пустые полки в укрытиях: новая позиция администрации Кемерова лишила людей базовых гарантий

Власти Кемерова исключили возможность централизованного снабжения продовольствием городских укрытий, расположенных в подвальных помещениях. Вопрос обеспечения граждан предметами первой необходимости обсуждался во время инспекции технических этажей жилых домов. Как выяснилось, коммунальные службы и муниципалитет не планируют создавать продуктовые резервы в подвалах.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены подвал

Разница между бомбоубежищем и временным укрытием

Начальник городского управления ЖКХ Сергей Лысенко пояснил представителям СМИ, что между специализированным защитным сооружением и обычным подвалом существует принципиальная разница в назначении. По его словам, укрытия рассчитаны исключительно на краткосрочное пребывание людей в момент непосредственной угрозы, поэтому наличие провизии там не предусмотрено. В помещениях подготовят лишь базовые условия: установят скамьи и обеспечат доступ к питьевой воде.

Лысенко акцентировал внимание на том, что подвалы не предназначены для длительного проживания, а служат местом, где можно быстро спрятаться и покинуть его после нормализации обстановки. Жителям Кузбасса, которые переживают из-за отсутствия запасов, чиновники рекомендуют самостоятельно позаботиться о сухих пайках и консервах, пишет VSE42.Ru. В некоторых домах, например, на Кузнецком проспекте, уже существуют индивидуальные ячейки для хранения личных вещей, что может стать преимуществом при ЧС.

"Надеяться на полноценный сервис в подвальных помещениях не стоит, так как их юридический статус и инженерное оснащение сильно отличаются от объектов гражданской обороны высших категорий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Проблемы нормативного обеспечения ресурсами

Вопрос наличия воды в таких точках также вызывает дискуссии: при суточной норме в два литра на человека, реальные проверки фиксируют лишь минимальные объемы бутилированной тары в расчете на целый подъезд. Ситуация осложняется тем, что многие кемеровские коммунальщики обременены судебными тяжбами и долгами, что затрудняет качественную подготовку защитной инфраструктуры. Запасать еду горожанам в итоге придется своими силами.

Важно учитывать, что состояние подвалов остается неравномерным по всему городу, и жильцам стоит заранее проверить доступность своих укрытий. В условиях потенциальных угроз инспекция подвальных помещений становится обязательной мерой безопасности. Власти подчеркивают, что ответственность за личный "тревожный чемоданчик" с продуктами лежит на самих гражданах.

Ответы на популярные вопросы о городских укрытиях

Почему в подвалах-укрытиях нет запаса продуктов?

Согласно регламентам, подвальные помещения считаются простейшими укрытиями для кратковременного нахождения. Длительная осада в них не предполагается, поэтому централизованный завоз провизии не входит в обязанности властей или УК.

Кто должен обеспечивать укрытия водой?

Обеспечение питьевой водой входит в перечень минимальных удобств, которые подготавливают коммунальные службы Кемерова. Однако жителям советуют иметь при себе личный запас жидкости из расчета текущих потребностей.

Можно ли хранить личную еду в подвале заранее?

Да, если в подвале дома предусмотрены специализированные кладовые или ячейки для жильцов. В остальных случаях оставлять продукты в местах общего пользования не рекомендуется из-за условий хранения и санитарных норм.

Чем укрытие отличается от бомбоубежища?

Бомбоубежище (ЗСГО) обладает герметичностью и системами регенерации воздуха для долгого пребывания. Укрытие в подвале жилого дома защищает лишь от осколков и ударной волны на непродолжительный период времени.

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