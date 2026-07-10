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Дома один за другим уходят под воду: Дагестан оказался во власти новой волны подтоплений

Россия » Юг

Стихия продолжает испытывать на прочность Горный Дагестан. В Гергебильском районе число эвакуированных жителей достигло 50 семей. После экстремальных ливней, обрушившихся на регион 7-8 июля, из зоны подтопления вывезли людей еще из десяти домов. Местные власти удерживают режим чрезвычайной ситуации, пока реки не вернутся в свои русла.

МЧС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МЧС

Масштабы водной блокады

Основной удар пришелся на три населенных пункта: Курми, Чалда и Кикуни. Подъем уровня воды в местных реках превратил улицы в каналы, вынудив людей бросать хозяйство. В администрации района подтвердили, что все эвакуированные временно разместились у родственников. Ранее сообщалось о вывозе жильцов из 40 домов, теперь список пополнился новыми адресами.

"В текущих условиях главная задача — не допустить человеческих жертв при резком подъеме воды. Мы видим, что в ряде поселений износ защитных дамб и отсутствие систем ливневого стока кратно увеличивают ущерб даже от кратковременных осадков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Последствия для инфраструктуры

Большая вода не только зашла в подвалы и дворы, но и перерезала транспортные артерии. Размыты участки дорог, повреждены опоры мостов, а горные обвалы заблокировали проезды. В нескольких районах республики зафиксированы аварии на линиях электропередач. Спасатели МЧС работают в усиленном режиме, а проблемы с энергоснабжением остаются ключевым риском для жизнеобеспечения сел.

Объект повреждения Текущее состояние
Жилой фонд Подтоплено 50 домов в трех селах
Транспорт Размыты мосты и дорожное полотно
Энергетика Аварийные отключения из-за обрывов ЛЭП

Несмотря на сложную обстановку, врио главы Дагестана Федор Щукин заверил, что прямая угроза жизням людей устранена. Тем не менее, по оценкам аналитиков, современное развитие территорий требует более серьезных вложений в инженерную защиту от паводков, чтобы такие инциденты не превращались в гуманитарную катастрофу.

"Для дотационных горных районов такие ЧС — это серьезный удар по казне. Придется пересматривать статьи расходов, чтобы профинансировать компенсации и восстановление дорог, что может замедлить другие нацпроекты в регионе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Где сейчас находятся эвакуированные жители?

Все 50 семей из сел Курми, Чалда и Кикуни разъехались по родственникам, пункты временного размещения пока не задействованы массово.

Какие населенные пункты пострадали больше всего?

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Гергебильском районе, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива реки.

Восстановлено ли электроснабжение?

В части сел продолжаются ремонтные работы на линиях электропередач, которые пострадали от камнепадов и селевых потоков.

Есть ли риск новых подтоплений?

Ситуация зависит от интенсивности новых осадков; на данный момент власти сообщают об отсутствии прямой угрозы жизни населения.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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