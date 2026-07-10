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Устойчивое будущее Адыгеи: почему ветропарки могут изменить энергетический ландшафт

Россия » Юг » Майкоп

Студенты третьего курса факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета посетили Адыгейскую ветроэлектростанцию (ВЭС). Поездка прошла в рамках межзональной практики по экономико-географии, сообщили в госкорпорации «Росатом».

Гора Фишт
Фото: commons.wikimedia.org by Astukolova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гора Фишт

Объект находится на границе Гиагинского и Шовгеновского районов республики. Это первый ветропарк, который запустил «Росатом». Станция мощностью 150 МВт может покрывать около 20% общего энергопотребления региона, что позволяет обеспечивать электричеством почти 100 тысяч домохозяйств ежемесячно.

Во время визита будущие географы изучили устройство ветроэнергетических установок, принципы работы пункта управления и специфику эксплуатации станции.

Баланс энергетики и сельского хозяйства

Особый интерес вызвал вопрос использования земли. Хотя общая площадь ветропарка достигает 60 гектаров, сами установки занимают лишь 1% этой территории. Остальные 99% площади остаются свободными, поэтому их можно использовать для сельскохозяйственных нужд.

"Для меня, как экономико-географа, посещение ветропарка — возможность увидеть, как современные энергетические решения объединяются с природными и хозяйственными объектами региона. Поражает не только масштаб, но и подход к использованию земли. Почти вся территория остается доступной для сельского хозяйства", — отметил доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения ВГУ Игорь Комов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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