Срочные меры: АЗС Архангельской области работают только для экстренных служб

В Пинежском районе Архангельской области возник острый дефицит топлива. Заправить личный автомобиль сейчас невозможно — работающие АЗС в Карпогорах и Пинеге обслуживают только экстренные и муниципальные службы: скорую помощь, полицию, пожарных, общественный транспорт и мусоровозы.

Фото: Openverse by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

Глава района Людмила Колик в обращении к жителям пояснила, что поставки бензина для частных лиц могут возобновиться только к концу недели. Однако в целом дефицит топлива, вероятно, сохранится весь июль.

"Мы зависим от частных предпринимателей и свободного рынка, что сейчас диктует и высокие цены, и жесткие условия поставок. Я ежедневно на связи с поставщиками, а вчера детально обсуждала эту проблему в Правительстве области. Нас услышали, регион готов помогать. Сейчас пробуем договориться об еженедельных лимитированных поставках топлива на Пинежье", — сообщила Людмила Колик.

По словам главы района, ограниченные поставки не смогут полностью удовлетворить рыночный спрос, но обеспечат необходимый минимум для жизнеобеспечения территории. Жителей призвали расходовать имеющиеся запасы топлива максимально рационально.

Проблемы с горючим затрагивают и соседние территории. Накануне из-за нехватки топлива в Онежском районе сократили количество рейсов водного транспорта, что осложнило сообщение между населенными пунктами.