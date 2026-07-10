Грохот свай на Васильевском острове: долгожданная магистраль навсегда изменит жизнь петербуржцев

Васильевский остров готовится к финальному этапу дорожной трансформации. Специалисты приступили к возведению нового отрезка набережной Макарова, который протянется от 2–3 линий В. О. до развязки у моста Бетанкура. Проект нацелен на создание сквозного транспортного коридора, который свяжет Стрелку с Западным скоростным диаметром, избавляя водителей от необходимости стоять в пробках СПб на центральных улицах района.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Автодорожный металлический разводной мост через Большую Неву в Санкт-Петербурге

Инженерные решения и благоустройство береговой линии

Строительство характеризуется высокой интенсивностью: рабочие уже извлекли огромные массивы грунта и погрузили сотни свай. Как отмечает rosbalt.ru со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, основой конструкции станут 2 тысячи кубометров бетона. Для ускорения работ на объекте задействовали мобильную эстакаду длиной 23 метра, которую перемещают с помощью крана по мере продвижения вперед.

Помимо дорожного полотна, инженеры возведут однопролетный мост через реку Смоленку. Общая протяженность обновленного маршрута превысит один километр. Вдоль прибрежной зоны планируется высадить порядка 1600 деревьев и кустарников, превратив утилитарный объект в благоустроенное пространство для прогулок. Проект предусматривает разделение потоков: для автомобилей выделят до пяти полос, для пешеходов обустроят тротуары, а для велосипедистов — отдельную дорожку шириной 2,5 метра.

"Развитие набережной Макарова — это не просто стройка, а стратегическое замыкание транспортного кольца вокруг исторической части острова. Новая магистраль радикально перераспределит нагрузку, убрав транзитный трафик из жилых кварталов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Сроки реализации и перспективы района

Полностью завершить все работы и открыть движение по новому участку городские власти намерены в 2028 году. К этому времени на Васильевском острове сформируется современная набережная с развитой инфраструктурой. Учитывая текущую стоимость жилья в СПБ, улучшение транспортной доступности может дополнительно подстегнуть интерес к локации со стороны девелоперов и покупателей недвижимости.

Параллельно со строительством набережной в городе продолжается ревизия дорожных схем. Водителям стоит заранее учитывать ограничения движения, которые неизбежны при реализации таких масштабных инженерных задач. Ожидается, что после запуска объекта путь от сердца острова до выезда на скоростную трассу будет занимать считанные минуты.

Ответы на популярные вопросы о строительстве набережной Макарова

Когда откроют новый участок дороги?

Согласно утвержденному графику работ, запуск движения по набережной от 2–3 линий В. О. до моста Бетанкура запланирован на 2028 год.

Будет ли новый мост частью проекта?

Да, проект включает строительство нового однопролетного моста через реку Смоленку, который станет органичным продолжением магистрали.

Сколько полос выделят для движения транспорта?

Проезжая часть будет достаточно широкой для комфортного трафика: предусмотрено обустройство четырех или пяти полос в зависимости от конкретного отрезка.

Предусмотрены ли зоны для отдыха и спорта?

Проект является комплексным: наряду с дорогой построят широкую велодорожку и прогулочную зону с массовым озеленением территории.

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