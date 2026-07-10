Успех студентов томского политеха: подготовка для сложной газовой сферы

Томский политехнический университет (ТПУ) и компания "Газпромнефть-Заполярье" сделали важный шаг к подготовке кадров для своей отрасли. Пятнадцать выпускников совместной программы успешно защитили дипломы и вскоре начнут работать на промыслах компании. Учебный процесс предусматривал практику на месторождениях в Якутии и Ямале, что позволило подготовить специалистов к реальной работе в индустрии.

Фото: commons.wikimedia.org by Rash-its, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ АЗС "Газпромнефть"

Программа бакалавриата "Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа и газового конденсата" была внедрена с акцентом на практическую подготовку студентов. "Нам важно привлечь талантливых сотрудников и сократить время их адаптации на рабочем месте", — заявила директор по организационному развитию "Газпромнефть-Заполярье" Марина Александрова.

В рамках четырёхлетней программы, учащиеся с второго курса проходили практику на объектах компании, а на четвертом курсе обучались прямо на промыслах. Кроме того, выпускники стали участниками научно-технической конференции и фестиваля науки "Кубок Заполярья". Это даст им дополнительный опыт в научной деятельности, который пригодится в дальнейшей карьере.

Антенна образования ТПУ охватывает не только теорию, но и практическое применение через блочно-модульное обучение. "Это позволяет быстро обновлять содержание программы в зависимости от потребностей рынка", — подчеркнула руководитель программы Юлия Максимова.

Все студенты успешно защитили выпускные работы и уже получили предложения о трудоустройстве. ТПУ планирует открытие новых бюджетных мест, что способствует увеличению числа студентов в будущем.

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