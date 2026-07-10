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Морские хищники затаились в глубине: странное поведение обитателей Азовского моря вызвало вопросы

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Специалисты Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) зафиксировали аномальное отсутствие медуз в акватории Азовского моря. В ходе недавней экспедиции на исследовательском судне "Денеб", проходившей в Таганрогском заливе, ученые не обнаружили ни одного представителя желетелых хищников. Данная ситуация резко контрастирует с экологической обстановкой прошлых лет, когда нашествие вредителей и медуз становилось серьезной проблемой для региона.

Медуза
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медуза

Температурный фактор и прогнозы ученых

По словам эксперта Владимира Саяпина, полное отсутствие медуз в уловах с середины июня до начала июля 2026 года является нетипичным явлением. В аналогичный период 2024 года море было буквально переполнено гребневиками и иными организмами, мигрирующими из Черного моря. Специалисты связывают текущее затишье с затяжной холодной весной, из-за которой вода прогревалась медленнее обычного, задерживая биологические циклы морских обитателей.

Как сообщает rostovgazeta.ru, это сильно отличается от картины, наблюдавшейся в аналогичный сезон в 2024 году и, возможно, связано с относительно холодной погодой весной и в начале лета. "Предположительно, массовое развитие организмов указанных групп в исследованном районе сдвинется на июль", - отмечают в ЮНЦ РАН. Пока популяция "желе" не восстановилась, численность хищников остается минимальной, что временно снижает нагрузку на кормовую базу Азовского бассейна.

"Отсутствие медуз в начале лета — лишь временная передышка для экосистемы, так как при достижении оптимальных температур их миграция через Керченский пролив неизбежно возобновится", - объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Промышленный вылов и защита побережья

Медузы почти полностью состоят из воды и активно потребляют зоопланктон, а также личинки ценных видов рыб. Несмотря на текущее отсутствие угрозы, в Таганроге и других прибрежных городах продолжают устанавливать защитные сетчатые барьеры. Эти меры предотвращают скопление "желе" у берегов, которое ранее парализовало туристический сезон и мешало работе рыболовецких хозяйств.

Ранее поднимался вопрос о переработке медуз для фармацевтики и косметологии, однако масштабная промышленная добыча до сих пор не налажена. Ситуация усложняется нестабильностью популяции, которая напрямую зависит от уровня солености и температуры воды. В то же время Росрыболовство продолжает мониторинг ситуации, готовясь к вероятному массовому появлению организмов во второй половине лета.

Ответы на популярные вопросы о медузах в Азовском море

Почему в начале лета 2026 года в море нет медуз?

Основной причиной ученые называют аномально холодную погоду весной и в начале летнего сезона, которая задержала прогрев воды и миграцию организмов.

Чем опасны медузы для экосистемы региона?

Они являются пищевыми конкурентами рыб, поедая огромные объемы зоопланктона, а также уничтожают икру и личинок, что негативно сказывается на рыбных запасах.

Когда ожидается массовое появление медуз на пляжах?

Исследователи из ЮНЦ РАН предполагают, что пик численности в текущем году сдвинется на середину или конец июля по мере прогрева акватории.

Используются ли медузы в промышленности?

Несмотря на предложения использовать их в косметической медицине, на данный момент в России не ведется активный промышленный вылов этих организмов.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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