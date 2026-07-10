Шумные гулянья в двух поселках сразу: Куршская коса запустит серию массовых событий в июле

Куршская коса в июле превращается в эпицентр гастрономического безумия и народных гуляний. Ветер с Балтики скоро смешается с ароматами свежей ухи и липового меда. В середине лета здесь закатят сразу два масштабных праздника, где чествуют главных кормильцев региона — рыбаков и пчел.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Калининградская область, национальный парк Куршская коса

День рыбака: явление Нептуна и бесплатная уха

Самый морской день календаря на Куршской косе решили растянуть на два этапа. Первый удар примет на себя поселок Лесной. 11 июля в полдень там высадится десант во главе с Нептуном. Шествие стартует от променада и двинется к местному Дому культуры. В 12:30 зрителей ждет театральный хаос в духе "Царства Нептуна", а следом — ударная доза музыки от агитбригады. Малышню займут на игровой площадке с 13:00, а в 13:30 начнется то, ради чего многие и приедут: раздача горячей ухи совершенно бесплатно.

12 июля эстафету подхватит Рыбачий. Нептун выйдет из пены морской на берег в 11:30. Сценарий проверенный: торжественный марш до ДК и большой концерт. Главный драйв обеспечит ансамбль "Вереск". Организаторы подготовили серию мастер-классов, а детей превратят в фантастических существ с помощью аквагрима. Уха здесь тоже будет литься рекой — халява гарантирована каждому гостю.

"Такие массовые мероприятия в июле — это серьезный вызов для инфраструктуры. Важно понимать, что Калининград и Зеленоградск вошли в число лидеров по росту цен на курортное жилье, поэтому бюджетному туристу стоит планировать поездку на косу заранее, без надежды на случайный ночлег", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов

Несмотря на праздник, транспортная доступность остается тонким местом. В регионе уже фиксировали сложности с логистикой, когда в Калининградской области начали исчезать рейсы из-за дефицита водителей и цен на горючее. Туристам стоит закладывать дополнительное время на дорогу, особенно если вы едете на собственном авто.

День меда: три стороны янтарного лакомства

18 июля воздух над визит-центром "Музейный комплекс" станет липким и сладким. Самый ароматный ивент лета разделили на три тематические зоны, которые будут шуметь с 12:00 до 15:00. На "Ремесленной стороне" развернут ярмарку сувениров, где можно не только купить поделку, но и научиться делать ее самому. Здесь же будут кормить пирожками и поить медом всех желающих.

"Гастрономический туризм на косе — это не только рыба. Мед — это наш золотой ресурс, почти как янтарь, который недавно нашли в регионе. Помните, как в Калининградской области нашли уникальный янтарь весом в самородок? Мед — такая же капсула здоровья, сохранившая в себе энергию наших лесов", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Для тех, кто ценит пользу, откроют "Медицинскую сторону". Там обещают лекции по фармакологии и выставки о целебных свойствах пчелиных продуктов. В "Садовой стороне" сделают упор на отдых: фуршеты, игры и живые выступления на фоне природы. Все это действо проходит под патронажем федеральных министерств культуры и природных ресурсов.

Поездка на такие фестивали превращается в настоящий квест. Чтобы не застрять в пробках, стоит следить за новостями. Бывало, что автомобильный ажиотаж в Калининграде приводил к параличу дорог, превращая путь на косу в многочасовое испытание. Пока в области наметилась стабилизация, и топливный коллапс в Калининграде отступает, но полные баки перед выездом — правило номер один.

Праздник Локация и дата День Рыбака (Лесной) 11 июля, набережная и ДК День Рыбака (Рыбачий) 12 июля, акватория и сцена ДК День Меда 18 июля, визит-центр Нацпарка

Тем, кто интересуется историей этих мест, будет любопытно узнать, что земля косы и полуострова хранит немало тайн. Недавно из-под земли подняли сокровище невероятной ценности - арабские дирхамы IX века. История здесь буквально валяется под ногами, а праздники лишь способ привлечь внимание к уникальному наследию региона.

"При посещении Куршской косы в пик сезона нужно быть готовым к очередям на КПП. Пропускная способность ограничена, а желающих увидеть парад Нептуна будет тысячи. Внимательно следите за личными вещами на ярмарках — в толпе бдительность терять нельзя", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о праздниках на косе

Нужно ли платить за вход на мероприятия?

Вход на праздничные площадки в поселках Лесной и Рыбачий свободный. Однако не забывайте об обязательном экологическом сборе за въезд на территорию Национального парка "Куршская коса" для автомобилей и пассажиров.

Будет ли уха действительно бесплатной?

Да, по сложившейся традиции в День Рыбака организаторы угощают гостей ухой бесплатно. Однако порции могут закончиться быстро из-за большого наплыва людей, так что лучше приходить к началу раздачи.

Как добраться до площадки "День меда"?

Визит-центр находится на 14-м километре косы. Добраться можно на рейсовых автобусах из Калининграда, Зеленоградска или Светлогорска до остановки "Музей". Учитывайте возможные пробки на въезде в нацпарк.

Предусмотрена ли развлекательная программа для детей?

Да, на всех праздниках работают аниматоры, игровые площадки и проводятся мастер-классы. В Рыбачьем отдельно организована зона аквагрима, а в Музейном комплексе — игры и конкурсы в "Садовой стороне".

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