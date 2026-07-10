Дипфейк с дефицитом топлива: подмосковный Минздрав раскрыл обман

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин официально опроверг информацию о дефиците горючего для санитарного транспорта. Реакция ведомства последовала после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором якобы руководитель больницы в Мытищах заявляет о критической нехватке горюче-смазочных материалов. Ранее в столичном регионе для повышения эффективности медицины внедрили цифровые сервисы, так как чат-бот помогает московским врачам и их пациентам значительно экономить время на рутинных процессах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фельдшер скорой помощи

Цифровая подделка и реальное положение дел

Глава регионального Минздрава пояснил, что распространившееся видео является дипфейком. Злоумышленники использовали реальные кадры выступления медика, который давал интервью по поводу состояния пострадавшего пациента, и наложили на них сфабрикованный звуковой ряд. Подмосковная служба скорой помощи продолжает работу в обычном графике без перебоев со снабжением, сообщают "Вести Подмосковья".

Забелин также указал на фактические ошибки авторов фальшивки: на записи запечатлен главный врач Красногорской больницы, хотя в титрах ролика он представлен как руководитель медучреждения из Мытищ. Министерство призывает доверять только верифицированным источникам информации. Стоит отметить, что столичные власти уделяют большое внимание не только медицине, но и социальной поддержке молодежи, например, недавно для московских школьников открыли площадку психологической помощи.

"Технологии создания дипфейков становятся все доступнее, что позволяет злоумышленникам генерировать крайне реалистичный контент для дестабилизации общественной обстановки", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о работе скорой помощи

Хватает ли бензина для машин скорой помощи в Подмосковье?

Да, по официальным данным Минздрава Московской области, все подразделения службы скорой медицинской помощи полностью обеспечены топливом и необходимыми расходными материалами.

Что за видео появилось в соцсетях?

Распространенный ролик признан дипфейком. Злоумышленники наложили поддельный голос на старое видеоинтервью врача из Красногорска, исказив суть его высказываний.

Как отличить настоящий комментарий врача от фейка?

Важно обращать внимание на соответствие движения губ произносимым словам и проверять информацию на официальных порталах ведомств или в крупных проверенных СМИ.

Влияют ли подобные инциденты на выезды бригад?

Информационные атаки не сказываются на операционной деятельности медиков. Все вызовы обслуживаются в установленные регламентом сроки без задержек.

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