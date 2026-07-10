Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин официально опроверг информацию о дефиците горючего для санитарного транспорта. Реакция ведомства последовала после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором якобы руководитель больницы в Мытищах заявляет о критической нехватке горюче-смазочных материалов. Ранее в столичном регионе для повышения эффективности медицины внедрили цифровые сервисы, так как чат-бот помогает московским врачам и их пациентам значительно экономить время на рутинных процессах.
Глава регионального Минздрава пояснил, что распространившееся видео является дипфейком. Злоумышленники использовали реальные кадры выступления медика, который давал интервью по поводу состояния пострадавшего пациента, и наложили на них сфабрикованный звуковой ряд. Подмосковная служба скорой помощи продолжает работу в обычном графике без перебоев со снабжением, сообщают "Вести Подмосковья".
Забелин также указал на фактические ошибки авторов фальшивки: на записи запечатлен главный врач Красногорской больницы, хотя в титрах ролика он представлен как руководитель медучреждения из Мытищ. Министерство призывает доверять только верифицированным источникам информации. Стоит отметить, что столичные власти уделяют большое внимание не только медицине, но и социальной поддержке молодежи, например, недавно для московских школьников открыли площадку психологической помощи.
"Технологии создания дипфейков становятся все доступнее, что позволяет злоумышленникам генерировать крайне реалистичный контент для дестабилизации общественной обстановки", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по информационной безопасности Максим Петров.
Да, по официальным данным Минздрава Московской области, все подразделения службы скорой медицинской помощи полностью обеспечены топливом и необходимыми расходными материалами.
Распространенный ролик признан дипфейком. Злоумышленники наложили поддельный голос на старое видеоинтервью врача из Красногорска, исказив суть его высказываний.
Важно обращать внимание на соответствие движения губ произносимым словам и проверять информацию на официальных порталах ведомств или в крупных проверенных СМИ.
Информационные атаки не сказываются на операционной деятельности медиков. Все вызовы обслуживаются в установленные регламентом сроки без задержек.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.