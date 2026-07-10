65 миллионов на 3 километра: выяснили, за что заплатил бюджет и что теперь получат жители Ломовки

Дорожная сеть Арзамасского округа обновилась: в сельской местности завершили капитальный ремонт трассы, соединяющей поселок и село Ломовка. На трехкилометровый отрезок пути из бюджета выделили 65,7 млн рублей. Этот участок — не просто асфальт, а жизненно важная артерия, по которой проходят маршруты школьных автобусов и экстренных служб.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158474073/ by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Дорожники

Инженерная начинка: от расчистки до знаков

Рабочие не ограничились косметической заменой покрытия. Процесс напоминал капитальную перестройку: территорию освободили от дикорастущего кустарника, расширили и укрепили обочины щебнем на площади более 6 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделили жесткости конструкции — дорожное основание усилили на глубину 20 сантиметров.

"Капитальное восстановление сельских дорог напрямую влияет на логистику и себестоимость доставки товаров, что критично для локальных производителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Финальным аккордом стала укладка двухслойного асфальтобетона и установка 20 навигационных и запрещающих знаков. Теперь на опасных поворотах действует лимит скорости 40 км/ч, а обгоны запрещены. Учитывая, что подготовка строителей в регионе выходит на новый уровень контроля, за качеством полотна под Арзамасом следят особенно строго.

Параметр Значение / Результат Протяженность 3 километра Усиление основания 20 сантиметров в глубину Укрепление обочин 6 114 кв. метров Безопасность 20 новых дорожных знаков

Планы развития и статистика региона

Исполняющий обязанности директора ГКУ НО "ГУАД" Александр Денисов подчеркнул: "Эта дорога важна для жителей Ломовского сельсовета. По ней ежедневно ездят школьные автобусы и автомобили скорой помощи". Обновление стало частью крупного нацпроекта, который охватывает всю область. Даже внезапная пауза в работе других транспортных объектов не снижает темпов дорожного строительства на периферии.

"Инвестиции в дорожную сеть малых населенных пунктов — это страховка от деградации территорий, обеспечивающая доступность медицины и образования", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

В текущем сезоне Арзамасский округ ожидает еще несколько обновлений: ремонт подъезда к селу Васильев Враг (2,8 км) и участка Вол. Майдан — Чернуха — Наумовка. С 2019 года в области восстановили более 6,6 тысячи километров путей. Любопытно, что в 2025 году темпы опередили план: вместо 626 километров в порядок привели 761 километр.

Ответы на популярные вопросы

Какие ограничения ввели на новой дороге?

На опасных участках установлено ограничение скорости до 40 км/ч и запрещен обгон.

Сколько средств потратили на ремонт в Ломовке?

Общая стоимость работ на трехкилометровом участке составила 65,7 млн рублей.

Какие еще дороги отремонтируют в Арзамасском округе?

В плане значатся подъезд к селу Васильев Враг и участок дороги Вол. Майдан — Чернуха — Наумовка.

Почему для ремонта выбрали именно этот участок?

Дорога является социально значимой: по ней проходят маршруты школьных автобусов и машин скорой помощи.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова , региональный экономист Валерий Козлов