Защита критической инфраструктуры: как теперь НПЗ адаптируются к новым угрозам

Правительство России зафиксировало дефицит топлива и очереди на автозаправочных станциях. Причиной стали атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, которые вывели из строя часть производственных мощностей.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Повреждения отдельных технологических установок привели к снижению объемов переработки сырья. Это создало разрыв в логистических цепочках: заводы не успевают поставлять бензин и дизель в необходимых объемах, что сразу отразилось на доступности топлива для конечного потребителя.

Меры по восстановлению

Профильные ведомства пересматривают графики ремонта и модернизации НПЗ. Сейчас приоритет отдают максимально быстрому возврату в строй поврежденных объектов. Для компенсации потерь планируют увеличить экспорт сырой нефти в ущерб производству нефтепродуктов, чтобы избежать критического падения доходов бюджета, при этом внутренний рынок постараются насытить за счет резервных запасов.

"Ситуация с очередями на АЗС — это следствие временного сбоя в ритме работы заводов. Чтобы стабилизировать рынок, нужно не просто починить оборудование, а перенастроить логистику между регионами, чтобы перебросить топливо из избыточных зон в дефицитные", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Риски для инфраструктуры

Основной удар пришелся на первичные перегонные колонны и установки гидроочистки. Эти узлы требуют сложного импортного оборудования, замена которого в текущих условиях занимает больше времени, чем стандартный плановый ремонт. Задержка с восстановлением может привести к сезонному росту цен, так как спрос на топливо традиционно увеличивается весной и летом.

Параллельно с техническими работами усиливают физическую защиту заводов. Вводят дополнительные системы ПВО и создают защитные экраны вокруг критически важных цехов, чтобы минимизировать ущерб при повторных атаках.