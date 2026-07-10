Правительство признало проблемы с топливом: теперь известно когда ситуация на АЗС в Карелии вернется в норму

Российский рынок топлива столкнулся с дефицитом, который уже привел к заторам на автозаправочных станциях и перебоям в их работе. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил наличие проблем, указав на прямую связь ситуации с налетами беспилотников на объекты отечественной нефтепереработки.

Фото: commons.wikimedia.org by Rash-its, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ АЗС "Газпромнефть"

Почему возникли перебои

По словам вице-премьера, периодические простои НПЗ, вызванные внешними факторами, создают локальные нехватки ресурсов. Из-за этого водители наблюдают очереди на АЗС, а сама работа ритейла становится нестабильной. Аналогичные трудности уже отмечались в ряде регионов, где экстренные меры по перестройке инфраструктуры стали необходимостью для удержания рынка.

"На текущем этапе важно понимать, что ремонт технологических установок требует времени, и оперативная замена поврежденных узлов на заводах не всегда возможна в сжатые сроки. Это создает временный дисбаланс между спросом и предложением в отдельных субъектах", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для выправления ситуации профильные компании сдвинули графики плановых ремонтов на более поздний период. Действующие мощности переведены на максимальную загрузку, чтобы компенсировать выпадающие объемы продукции.

Экстренные меры правительства

Кабинет министров перешел к жесткому регулированию товарных потоков. С 8 июля в стране действует полный запрет на экспорт дизельного топлива. Ранее были ограничены поставки бензина и авиакеросина за рубеж. Дополнительно правительство готовит почву для импорта нефтепродуктов, чтобы насытить внутренние резервы.

"Переориентация экспорта на внутренние нужды — это стандартная защитная реакция экономики. Однако это создает нагрузку на другие отрасли: транспортный капкан может возникнуть из-за логистических сбоев, когда бензовозы не справляются с ритмами поставок", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мера Назначение Запрет на экспорт Удержание дизеля и бензина на внутреннем рынке Импорт продукции Покрытие физического дефицита топлива

Ответы на популярные вопросы

Почему запрет на экспорт введен только сейчас?

Ранее ограничений хватало для балансировки рынка, но интенсификация внешних угроз потребовала более радикальных шагов по сохранению ресурсов внутри страны.

Где ждать перебоев?

Проблемы носят локальный характер. Прежде всего риску подвержены АЗС, расположенные вдалеке от крупных нефтеперерабатывающих узлов.

Сколько продлится сложная ситуация?

Сроки зависят от скорости восстановления поврежденных мощностей. Государство планирует использовать импортные поставки как буфер для стабилизации объемов.

Скажется ли это на цене?

Правительство стремится удержать стоимость топлива в рознице за счет увеличения предложения, однако рыночные механизмы неизбежно реагируют на сокращение доступности товара.

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