Топливо внезапно закончилось: удары по заводам обрушили привычные цепочки поставок в регионы

Российский топливный рынок столкнулся с перебоями в поставках из-за повреждений инфраструктуры нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак официально признал дефицит горючего, вызванный атаками беспилотников и вынужденными внеплановыми ремонтами. В правительстве уверяют, что принимают экстренные меры для насыщения внутреннего рынка и подавления спекулятивного роста цен. Особое внимание уделят региональной логистике и проверкам частных сетей АЗС.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензоколонки на заправке

Заводы переходят на форсаж

Атаки дронов вывели из строя часть перерабатывающих мощностей, что спроектировало нехватку бензина и дизеля на заправках. Чтобы выровнять баланс, власти распорядились увеличить загрузку действующих НПЗ до технологического максимума. Ремонтные бригады теперь работают по уплотненному графику, стараясь вернуть установки в строй вдвое быстрее нормативов. Логистические узлы также перестраиваются: маршруты доставки топлива тянутся в обход привычных путей, создавая дополнительное давление на транспортную цепь.

"Нагрузка на оставшиеся мощности растет, но технологический предел не бесконечен. Сейчас критически важно распределять потоки так, чтобы не допустить пустых резервуаров в удаленных регионах", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

ФАС выходит на охоту

Несмотря на запрет экспорта, цены в рознице пытаются ползти вверх. Новак подчеркнул, что крупные нефтяные гиганты соблюдают договоренности и сдерживают инфляционный ценник. Основная угроза исходит от перекупщиков, которые пытаются нажиться на временном простое заводов. Федеральной антимонопольной службе поручено жестко пресекать любые попытки создать искусственный дефицит ради сверхприбыли.

"Локальный дефицит — это всегда соблазн для мелкого опта взвинтить маржу. Проверки ФАС должны охладить пыл тех, кто путает сложную ситуацию с золотой лихорадкой", — объяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экономика топливного маневра

Субсидии и бюджетные трансферты могут стать подушкой безопасности для регионов с самой острой нехваткой горючего. Правительство рассматривает варианты настройки налогового режима, чтобы переработка внутри страны оставалась рентабельной даже при высоких затратах на безопасность. Удержание стабильности на АЗС остается приоритетом, так как любые колебания стоимости литра моментально бьют по себестоимости продуктов в магазинах.

"Для удержания экономики на плаву нужно не только латать заводы, но и гарантировать финансовую поддержку логистам, работающим в условиях повышенных рисков", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Инструмент защиты Действие властей Экспортный барьер Временный запрет на вывоз бензина и дизеля Работа НПЗ Переход на максимальную загрузку и ускоренный ремонт Контроль ФАС Мониторинг цен перекупщиков и частных АЗС

Ответы на популярные вопросы

Почему возникли очереди на заправках?

Из-за временного сокращения производства на поврежденных НПЗ и изменения маршрутов бензовозов топливо не всегда успевает вовремя доехать до АЗС.

Ждать ли резкого подорожания литра?

Правительство и крупные компании держат цены в рамках инфляции, а за перекупщиками ведет надзор антимонопольная служба.

Как долго будет действовать запрет экспорта?

Ограничения будут сняты только после полного насыщения внутреннего рынка и формирования страховых запасов топлива.