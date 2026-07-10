Древние укрепления под стадионом: строительные работы в Ярославле вскрыли тайны глубоких культурных слоев

В центре Ярославля, на стадионе "Спартаковец", строительная техника работает в паре с археологическими кисточками. Реконструкция спортивного объекта, стартовавшая в октябре 2025 года, открыла доступ к уникальным оборонительным сооружениям древности. Поскольку площадка входит в охранную зону ЮНЕСКО, каждый ковш грунта здесь проверяется представителями Института археологии РАН.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ярославль

Цитадель в овраге: что нашли под трибунами

Медведицкий овраг, где расположен "Спартаковец", некогда служил естественным рубежом Рубленого города — древней крепости, положившей начало Ярославлю. Сегодня археологи используют строительные работы как редкий шанс изучить фортификационные системы, скрытые глубоко под землей. Несмотря на масштабные раскопки 70-х годов прошлого века, нынешняя кампания приносит новые сведения о военном прошлом города.

"Мы находимся в месте, называемом Медведицким оврагом. Это место очень интересно своими древними фортификационными сооружениями. И в данный момент, благодаря строительным работам, у нас есть возможность исследовать эти элементы укреплений. Находимся мы здесь для того, чтобы спасти ту информацию, которую содержат культурные слои", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Фёдор Поляков.

Исследования показывают, что роль оврага менялась столетиями. Когда оборонительная функция отпала, территорию начали осваивать под хозяйственные нужды. Это подтверждается находками предметов быта, которые сегодня помогают восстановить картину повседневной жизни горожан разных эпох. Такое бережное отношение к наследию особенно важно на фоне того, как растет популярность Ярославля среди туристов России.

"Научное сопровождение строительных проектов в исторических центрах — это не формальность, а способ избежать утраты культурного кода. Мы видим, как оборонный объект превращался в жилую зону, и эти данные позволяют точнее моделировать развитие городской среды", — отметила в разговоре с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Амфитеатр и воркаут: как идет стройка

Пока историки изучают прошлое, строители готовят будущее "Спартаковца". Сейчас готовность объекта оценивается в 70%. На территории уже возведен каркас амфитеатра, смонтированы теневые навесы и полностью подготовлено основание для большого спортивного поля. В ближайшие дни рабочие приступят к укладке асфальта.

В ходе перестройки полностью заменили инженерные сети, что критически важно для объектов в историческом центре. Помимо основной арены, здесь появятся площадки для воркаута и детских игр. Обновленный проект предусматривает расширение зеленых зон, что сделает стадион полноценным общественным пространством для прогулок.

Параметр Что меняется Готовность объекта Около 70% на текущий момент Инженерные коммуникации Полная замена старых сетей на новые Инфраструктура Появление амфитеатра, воркаут-зоны и детской площадки

Важной частью проекта станет изменение транспортной логистики рядом с объектом. Учитывая, как пробки утомляют жителей, грамотное планирование пешеходных и транспортных потоков вокруг "Спартаковца" станет приоритетом при вводе объекта в эксплуатацию осенью.

От монет до фортификации

Количество находок впечатляет даже опытных экспертов. В культурном слое обнаружены не только элементы укреплений, но и богатая коллекция предметов XVII-XIX веков. Археологи отмечают обилие керамики, рыболовных грузил, пряжек и ножей. Особое место занимают старинные монеты, позволяющие точно датировать этапы застройки оврага.

"Получены результаты именно по фортификационным сооружениям древнего Ярославля, именно Рубленого города. Удалось отследить историю функционирования Медведицкого оврага. Он был частью оборонительных сооружений. Позже, когда роль его как оборонительного объекта исчерпала себя, он стал хозяйственно осваиваться. Именно в этот момент появляются какие-то отдельные постройки, предметы быта. Керамика, предметы обихода, ножи, грузила, пряжки и так далее. Конечно, попадается в слое и большое количество монет и 17, и 19 веков", — детализировал Фёдор Поляков.

После завершения работ все артефакты пройдут камеральную обработку: их почистят, опишут и передадут в Ярославский музей-заповедник. Важно, что археологическое сопровождение сохранится до самого финала реконструкции. Это гарантирует, что даже при ремонте прилегающих дорог ценные пласты истории не пострадают от строительной пыли.

"Музеефикация таких объектов требует не только профессионализма археологов, но и гибкости бюджета. Масштабные изыскания часто требуют дополнительных трат, но это инвестиция в туристический потенциал региона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Когда стадион откроют для жителей?

Завершение всех строительных работ намечено на осень текущего года.

Куда передадут найденные археологами вещи?

Все находки после описания и датировки будут переданы в Ярославский государственный музей-заповедник.

Изменится ли привычный облик стадиона?

Да, проект предполагает полную перестройку с возведением амфитеатра, новых трибун и современных площадок для активного отдыха.

Повлияют ли раскопки на сроки сдачи объекта?

Строительство и исследования идут параллельно, поэтому задержек из-за работы ученых не планируется.

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