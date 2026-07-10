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Больше никаких пустых раскопов: новые правила во Владивостоке предопределили сроки ремонта сетей

Россия

Владивосток меняет механику коммунального ремонта. Теперь подрядные организации связаны жесткими регламентами: старт работ возможен только при полной готовности материалов на площадке. Процесс реконструкции тепловых сетей, который охватит в летний период 22 километра трубопроводов, переведен под круглосуточное наблюдение.

Работы по ремонту трубы
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Работы по ремонту трубы

Цифровая дисциплина на стройке

Городская администрация обязала исполнителей установить оборудование для онлайн-трансляций. Видеокамеры в режиме реального времени выводят картинку с объектов, позволяя контролировать динамику укладки труб и соблюдение графиков. По сути, это переход от "бумажного" надзора к прозрачному мониторингу, где каждый этап виден как на ладони.

"Внедрение видеоконтроля — это прежде всего дисциплинирующий фактор. Когда исполнитель понимает, что любые простои или нарушения технологии мгновенно попадают в поле зрения надзорных органов, мотивация работать ритмично возрастает в разы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Текущий график работ

Масштабное обновление затронуло несколько ключевых участков города. На улице 40 лет ВЛКСМ инженерные работы выполнены на 70%, строители близки к финалу. На Пушкинской процесс находится на стадии завершения: там уже идет асфальтирование дорожного полотна.

На улице Фонтанной ремонт разбит на три сектора. Сейчас специалисты заняты вторым этапом на отрезке от Краснознаменного переулка до здания прокуратуры. Параллельно рабочие восстанавливают покрытие на первом участке — от перекрестка Уборевича и Суханова до Краснознаменного переулка. Впереди третий этап, который потребует замены сети от прокуратуры до Океанского проспекта. На время этих работ движение сокращено до двух полос.

Этап работ Текущее состояние
Улица 40 лет ВЛКСМ Готовность 70%+
Улица Пушкинская Укладка асфальта
Улица Фонтанная Ведется реконструкция сетей

"Система видеофиксации исключает типичную для отрасли проблему 'затянутых' ремонтов, особенно когда приходится оперативно синхронизировать дорожное строительство с прокладкой коммуникаций. Это позволяет эффективно управлять ресурсами и сокращать издержки на переделках", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Зачем камеры на стройке, если есть надзорные органы?

Камеры работают круглосуточно. Это позволяет видеть процесс в динамике без выезда инспектора на объект, что ускоряет принятие решений.

Почему подрядчикам запретили приступать без наличия всех материалов?

Чтобы избежать ситуации "вскрыли асфальт и остановились". Наличие всех комплектующих до старта гарантирует непрерывность цикла.

Как перекрытие полос влияет на трафик в городе?

Ограничения необходимы для безопасности. Власти города стремятся завершать работы поэтапно, чтобы сохранять пропускную способность дорог.

Как контролируют качество самих труб?

Помимо онлайн-мониторинга, действует обязательный технический надзор. При обнаружении критической ошибки в оформлении или монтаже материалы бракуются на этапе приемки.

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