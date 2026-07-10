Владивосток меняет механику коммунального ремонта. Теперь подрядные организации связаны жесткими регламентами: старт работ возможен только при полной готовности материалов на площадке. Процесс реконструкции тепловых сетей, который охватит в летний период 22 километра трубопроводов, переведен под круглосуточное наблюдение.
Городская администрация обязала исполнителей установить оборудование для онлайн-трансляций. Видеокамеры в режиме реального времени выводят картинку с объектов, позволяя контролировать динамику укладки труб и соблюдение графиков. По сути, это переход от "бумажного" надзора к прозрачному мониторингу, где каждый этап виден как на ладони.
"Внедрение видеоконтроля — это прежде всего дисциплинирующий фактор. Когда исполнитель понимает, что любые простои или нарушения технологии мгновенно попадают в поле зрения надзорных органов, мотивация работать ритмично возрастает в разы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Масштабное обновление затронуло несколько ключевых участков города. На улице 40 лет ВЛКСМ инженерные работы выполнены на 70%, строители близки к финалу. На Пушкинской процесс находится на стадии завершения: там уже идет асфальтирование дорожного полотна.
На улице Фонтанной ремонт разбит на три сектора. Сейчас специалисты заняты вторым этапом на отрезке от Краснознаменного переулка до здания прокуратуры. Параллельно рабочие восстанавливают покрытие на первом участке — от перекрестка Уборевича и Суханова до Краснознаменного переулка. Впереди третий этап, который потребует замены сети от прокуратуры до Океанского проспекта. На время этих работ движение сокращено до двух полос.
|Этап работ
|Текущее состояние
|Улица 40 лет ВЛКСМ
|Готовность 70%+
|Улица Пушкинская
|Укладка асфальта
|Улица Фонтанная
|Ведется реконструкция сетей
"Система видеофиксации исключает типичную для отрасли проблему 'затянутых' ремонтов, особенно когда приходится оперативно синхронизировать дорожное строительство с прокладкой коммуникаций. Это позволяет эффективно управлять ресурсами и сокращать издержки на переделках", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Камеры работают круглосуточно. Это позволяет видеть процесс в динамике без выезда инспектора на объект, что ускоряет принятие решений.
Чтобы избежать ситуации "вскрыли асфальт и остановились". Наличие всех комплектующих до старта гарантирует непрерывность цикла.
Ограничения необходимы для безопасности. Власти города стремятся завершать работы поэтапно, чтобы сохранять пропускную способность дорог.
Помимо онлайн-мониторинга, действует обязательный технический надзор. При обнаружении критической ошибки в оформлении или монтаже материалы бракуются на этапе приемки.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.