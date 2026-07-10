Удивительный рывок в Оренбурге: черешни вырастили в шесть раз больше

Оренбургская область попала в ряды регионов-лидеров по увеличению урожая черешни, что подтверждается данными аналитиков Россельхозбанка. В 2025 году сбор черешни в регионе увеличился в шесть раз, что впечатляет и указывает на название Оренбуржья одним из главных драйверов садоводства в Приволжском федеральном округе.

Фото: wikimedia by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черешня

Согласно исследованию, площадь, отведенная под черешню, значительно возросла. Уровень производства в Оренбуржье вырос на 503% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло на фоне активного развития садоводства в Приволжье, где был собран в общей сложности около 4,1 тысячи тонн черешни — на 71,7% больше, чем в 2024 году.

Оренбургская область, вместе с Республикой Башкортостан, Пензенской областью и Татарстаном, стала одной из ключевых территорий, обеспечивающих рост объемов черешни. Это подтверждает, что развивать черешню можно не только в южных районах, но и в регионах с более умеренным климатом.

Фермеры и садоводы сегодня активно занимаются выращиванием черешни на личных земельных участках. Это указывает на растущий интерес к этой культуре и ее распространенность в Оренбургской области.

Прогнозы на будущее также остаются оптимистичными. Аналитики предсказывают, что в 2026 году сбор черешни в Приволжском округе вырастет еще на 11%, достигнув 4,6 тысячи тонн. Успех этой культуры во многом будет зависеть от погодных условий, качества посадочного материала, применения современных агротехнологий и развития инфраструктуры хранения урожая.

"Развитие садоводства в регионах с умеренным климатом открывает новые возможности для местных производителей", — заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт по сельскому хозяйству регионом Виктор Смирнов.

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