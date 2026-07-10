Пустые раскопы в городах Алтайского края: стало известно, почему рабочие внезапно покинули объекты

В СГК объяснили, почему в Барнауле, Бийске и Рубцовске остаются открытыми раскопы на теплосетях, в которых временно нет рабочих. Жители городов часто видят вырытые траншеи, где не ведутся активные работы, что вызывает вопросы к организации процесса.
Специалисты компании выделили несколько технических причин таких пауз.
Первая связана с проверкой качества ремонта. Когда трубопровод заполняют водой, канал оставляют открытым на определенный срок. Это позволяет быстро заметить новый дефект при запуске системы и избежать повторного вскрытия грунта.
Вторая причина — специфика работы бригад. В период гидравлических испытаний и диагностики роботами энергетики ведут десятки участков одновременно. Аварийно-восстановительные бригады перемещаются между объектами в зависимости от сложности поломки, наличия техники и квалификации специалистов. Сейчас приоритет отдают тем точкам, где повреждения мешают подаче горячей воды.
Также простой может возникнуть по следующим причинам:
"Все объекты, в том числе те, где в настоящий момент нет рабочих, находятся на контроле теплоэнергетиков. Там, где еще потребуется присутствие бригады, ее обязательно пришлют по графику работ, который формируется ежедневно", — сообщили в СГК.
В компании заверили, что после засыпки траншей все участки приведут в порядок.
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