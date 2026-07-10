Пустые раскопы в городах Алтайского края: стало известно, почему рабочие внезапно покинули объекты

В СГК объяснили, почему в Барнауле, Бийске и Рубцовске остаются открытыми раскопы на теплосетях, в которых временно нет рабочих. Жители городов часто видят вырытые траншеи, где не ведутся активные работы, что вызывает вопросы к организации процесса.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

Специалисты компании выделили несколько технических причин таких пауз.

Первая связана с проверкой качества ремонта. Когда трубопровод заполняют водой, канал оставляют открытым на определенный срок. Это позволяет быстро заметить новый дефект при запуске системы и избежать повторного вскрытия грунта.

Вторая причина — специфика работы бригад. В период гидравлических испытаний и диагностики роботами энергетики ведут десятки участков одновременно. Аварийно-восстановительные бригады перемещаются между объектами в зависимости от сложности поломки, наличия техники и квалификации специалистов. Сейчас приоритет отдают тем точкам, где повреждения мешают подаче горячей воды.

Также простой может возникнуть по следующим причинам:

Согласования: после вскрытия земли выясняется, что рядом проходят газовые сети или кабели, что требует дополнительных разрешений.

после вскрытия земли выясняется, что рядом проходят газовые сети или кабели, что требует дополнительных разрешений. Технология: при установке лотков или опорных плит бетон должен застыть и набрать прочность. Такой перерыв длится несколько дней.

при установке лотков или опорных плит бетон должен застыть и набрать прочность. Такой перерыв длится несколько дней. Логистика: задержки с доставкой материалов, которые частично связаны с текущей ситуацией на топливном рынке.

"Все объекты, в том числе те, где в настоящий момент нет рабочих, находятся на контроле теплоэнергетиков. Там, где еще потребуется присутствие бригады, ее обязательно пришлют по графику работ, который формируется ежедневно", — сообщили в СГК.

В компании заверили, что после засыпки траншей все участки приведут в порядок.