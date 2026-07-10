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Пустые раскопы в городах Алтайского края: стало известно, почему рабочие внезапно покинули объекты

Россия » Сибирь » Барнаул

В СГК объяснили, почему в Барнауле, Бийске и Рубцовске остаются открытыми раскопы на теплосетях, в которых временно нет рабочих. Жители городов часто видят вырытые траншеи, где не ведутся активные работы, что вызывает вопросы к организации процесса.

Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

Специалисты компании выделили несколько технических причин таких пауз.

Первая связана с проверкой качества ремонта. Когда трубопровод заполняют водой, канал оставляют открытым на определенный срок. Это позволяет быстро заметить новый дефект при запуске системы и избежать повторного вскрытия грунта.

Вторая причина — специфика работы бригад. В период гидравлических испытаний и диагностики роботами энергетики ведут десятки участков одновременно. Аварийно-восстановительные бригады перемещаются между объектами в зависимости от сложности поломки, наличия техники и квалификации специалистов. Сейчас приоритет отдают тем точкам, где повреждения мешают подаче горячей воды.

Также простой может возникнуть по следующим причинам:

  • Согласования: после вскрытия земли выясняется, что рядом проходят газовые сети или кабели, что требует дополнительных разрешений.
  • Технология: при установке лотков или опорных плит бетон должен застыть и набрать прочность. Такой перерыв длится несколько дней.
  • Логистика: задержки с доставкой материалов, которые частично связаны с текущей ситуацией на топливном рынке.

"Все объекты, в том числе те, где в настоящий момент нет рабочих, находятся на контроле теплоэнергетиков. Там, где еще потребуется присутствие бригады, ее обязательно пришлют по графику работ, который формируется ежедневно", — сообщили в СГК.

В компании заверили, что после засыпки траншей все участки приведут в порядок.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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