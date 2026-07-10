Инвестиции в Краснодарском крае: как 3,65 миллиарда изменят промышленность

В Краснодарском крае намечена значительная трансформация в промышленном секторе. Главный акцент делается на расширение производственных мощностей и освоение высоких технологий. Вице-губернатор региона Александр Руппель сообщил о заключении инвестиционных соглашений на сумму 3,65 миллиарда рублей по итогам участия краевой делегации в международной выставке «Иннопром-2026». Эти договоренности позволят создать 336 новых рабочих мест и наладить выпуск важной продукции, включая элементы промышленного оборудования и системы беспилотной авиации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Каска и чертежи, проект

Одним из ключевых шагов станет модернизация и развитие мощностей в сфере обработки материалов и упаковки. В индустриальном парке «Тимашевский» инвестор планирует увеличить производство гофроупаковки и расширить ассортимент продукции. В Динском районе также будет модернизировано упаковочное производство с закупкой нового оборудования и строительством современных складских площадей, что повысит производительность на треть. Кроме того, здесь появится крупный завод по обработке стекла на 9 тысяч квадратных метров, который сможет выпускать до 6 тысяч тонн готовой продукции в год.

Не менее значительные изменения произойдут и в Краснодаре. Здесь запустят два импортозамещающих проекта. Город станет площадкой для создания центра по производству теплообменников, которые востребованы на атомных и тепловых электростанциях. Производство сварных пластинчатых теплообменников будет выпускать более 70 единиц продукции в год. Второй проект касается завода по выпуску алюминиевых конструкций, который разнообразит рынки освещением и архитектурными изделиями.

Важное внимание уделяется и беспилотным авиационным системам. Кубанская делегация подписала соглашение с Федеральным центром беспилотной авиации, что откроет доступ к отраслевым стандартам и поддержке. Предприятие, которое получится в рамках этого проекта, обеспечит создание инфраструктуры для проектирования, испытаний и серийного производства дронов. Первым резидентом этого направления стал научно-производственный центр «Техносфера», уже привлекший производитель двигателей для беспилотников.

По словам аграрного эксперта Виктора Смирнова: "Подобные инвестиции в современное производство — это ключ к устойчивому развитию и конкурентоспособности региона в современных условиях".

Кроме того, упакованный сектор Кубани получит поддержку в размере 900 миллионов рублей, что позволит увеличить его мощность и обеспечить стабильность.

Читайте также