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Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"

Россия » Поволжье » Пермь

Сеть АЗС «Лукойл» сохранит текущие цены на топливо в Пермском крае. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании.

АЗС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
АЗС

На долю сети приходится около 70% розничного рынка топлива в регионе. По данным источника, сейчас нагрузка на станции «Лукойла» выросла: водители переходят к этому оператору из-за ценовой политики других продавцов.

"Те, кто заправлялся у других продавцов, в сложившейся ситуации и ценовой политике также пользуются услугами АЗС Лукойл, дополнительно увеличивая нагрузку на станции", — пояснил источник.

Чтобы избежать дефицита и поддерживать ритм работы заправок, компания увеличила объемы поставок и наращивает запасы топлива на нефтебазах.

Параллельно с этим пермское Управление федеральной антимонопольной службы фиксирует общую тенденцию в регионе: поставки топлива растут, а запасы на складах формируются.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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