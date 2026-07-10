СФР по Мурманской области разъяснил условия досрочного выхода на страховую пенсию

На краю земли, где зимние ветры сбивают с ног, а иней за ночь превращает окна в кружевные полотна, жизнь течет своим чередом. Здесь, в Мурманской области, люди привыкли к суровости природы. Государство в ответ на это дарует право на заслуженный отдых чуть раньше остальных.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рубли

Условия досрочного выхода на пенсию

Право на досрочную страховую пенсию сохраняется за жителями Крайнего Севера. Нужно иметь 20 лет общего страхового стажа. Особый северный стаж должен составлять не менее 15 лет. Срок работы именно в северных районах должен быть не меньше 10 лет.

Работа в северном регионе без зачисления в северный стаж не дает права на льготу.

Особенности северного стажа

Северным считается стаж в районах с зимними морозами ниже -10 градусов. В этот же список входят регионы, где температура падает до -15 градусов. Все периоды должны быть оформлены строго по закону.

Срок увеличивается, если человек трудился в местах с морозами ниже -20 градусов.

"Для жителей Крайнего Севера сохраняется право на досрочное назначение страховой пенсии", — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов.

Проверка документов и ошибки

Сверить свои пенсионные права можно в отделении Социального фонда России. Доступны и онлайн-сервисы для быстрой проверки данных.

Ошибки в документах требуют немедленного исправления в профильных органах. Если чиновники не исправляют недочеты, спор решается в суде.

Требование Минимальный срок Общий страховой стаж 20 лет Северный стаж 15 лет Работа в северных районах 10 лет

Ответы на популярные вопросы

Где проверить свой стаж?

В местном отделении Социального фонда или через интернет-порталы.

Что делать при ошибке в трудовой книжке?

Обратиться в орган, допустивший ошибку. При отказе — подавать иск в суд.