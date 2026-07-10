Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвестиции в Краснодарском крае: как 3,65 миллиарда изменят промышленность
Последний бастион немецкого автопрома дрогнул: Porsche начал расплачиваться за стратегические ошибки
Голова взорвалась без предупреждения: распознать инсульт за секунды поможет "УДАР"
Технические секреты перестают быть тайной: новая административная угроза нависла автоконцернами
Самозанятые отвернулись от пенсионных программ: люди увидели подвох в будущих гарантиях
25,8 миллиарда на семейное счастье: на что на самом деле пойдут рекордные средства бюджета Петербурга
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Шок для традиционного образования: в Херсонской академии вводят предмет, который заменит людей
Вашингтон и Тегеран снова сцепились за Ормузский пролив: кто на самом деле держит морскую артерию

СФР по Мурманской области разъяснил условия досрочного выхода на страховую пенсию

Россия » Северо-Запад » Мурманск

На краю земли, где зимние ветры сбивают с ног, а иней за ночь превращает окна в кружевные полотна, жизнь течет своим чередом. Здесь, в Мурманской области, люди привыкли к суровости природы. Государство в ответ на это дарует право на заслуженный отдых чуть раньше остальных.

Рубли
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рубли

Условия досрочного выхода на пенсию

Право на досрочную страховую пенсию сохраняется за жителями Крайнего Севера. Нужно иметь 20 лет общего страхового стажа. Особый северный стаж должен составлять не менее 15 лет. Срок работы именно в северных районах должен быть не меньше 10 лет.

Работа в северном регионе без зачисления в северный стаж не дает права на льготу.

Особенности северного стажа

Северным считается стаж в районах с зимними морозами ниже -10 градусов. В этот же список входят регионы, где температура падает до -15 градусов. Все периоды должны быть оформлены строго по закону.

Срок увеличивается, если человек трудился в местах с морозами ниже -20 градусов.

"Для жителей Крайнего Севера сохраняется право на досрочное назначение страховой пенсии", — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов.

Проверка документов и ошибки

Сверить свои пенсионные права можно в отделении Социального фонда России. Доступны и онлайн-сервисы для быстрой проверки данных.

Ошибки в документах требуют немедленного исправления в профильных органах. Если чиновники не исправляют недочеты, спор решается в суде.

Требование Минимальный срок
Общий страховой стаж 20 лет
Северный стаж 15 лет
Работа в северных районах 10 лет

Ответы на популярные вопросы

Где проверить свой стаж?

В местном отделении Социального фонда или через интернет-порталы.

Что делать при ошибке в трудовой книжке?

Обратиться в орган, допустивший ошибку. При отказе — подавать иск в суд.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Военные новости
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Владивосток охватила морская лихорадка: из глубины поднялся гигант, способный порвать любую снасть
Приморский край
Владивосток охватила морская лихорадка: из глубины поднялся гигант, способный порвать любую снасть
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Калининградская область
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
25,8 миллиарда на семейное счастье: на что на самом деле пойдут рекордные средства бюджета Петербурга
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
СФР по Мурманской области разъяснил условия досрочного выхода на страховую пенсию
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Шок для традиционного образования: в Херсонской академии вводят предмет, который заменит людей
Вашингтон и Тегеран снова сцепились за Ормузский пролив: кто на самом деле держит морскую артерию
Авиаотрасль под ударом: показатели выдержали проверку на прочность в новых условиях
Страна, о которой редко вспоминают перед отпуском: она скрывает места, похожие на другую планету
Автобусы в Забайкалье могут встать: ситуация с горючим поставила жителей края в жесткие условия
Очередная афера Киева: громкие угрозы ударить по Москве скрывают наглый обман спонсоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.