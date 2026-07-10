Херсонская государственная морская академия (ХГМА) адаптирует учебный план под технический прогресс. С сентября курсанты первого курса начнут осваивать беспилотные автономные системы. Новая дисциплина охватит как будущих моряков, так и специалистов береговых служб.
Ректор ХГМА Анна Тихосова сообщила, что подготовка рассчитана на полный учебный год. Программа включает теоретический блок и интенсивные практические занятия. Студенты научатся не только пилотировать устройства, но и проводить их сервисное обслуживание.
"В ходе занятий студенты освоят принципы устройства и эксплуатации беспилотных систем, получат навыки управления ими, технического обслуживания и ремонта. Итоговая аттестация будет включать проверку теоретических знаний и практический экзамен с использованием специализированных симуляторов управления БПЛА", — рассказала в беседе с Pravda.Ru ректор вуза Анна Тихосова.
Для реализации проекта в академию уже завезли необходимое оборудование. Подобные курсы станут обязательными для всех транспортных вузов, подчиняющихся Росморречфлоту. Это ответ на запрос экономики, где автоматизация процессов требует новых компетенций, сравнимых по важности с обновлением налоговой системы или цифровизацией госуслуг.
"Внедрение обучения операторов БПЛА в морских портах позволит снизить издержки и повысить безопасность на сложных объектах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Беспилотники планируют использовать для мониторинга акваторий, изучения рельефа дна и осмотра корпусов судов. В будущем появятся "дронопорты", где машины возьмут на себя погрузочные работы. Пока западные корпорации вроде Apple выплачивают компенсации за маркетинговые ошибки, Россия вкладывается в реальный сектор и подготовку кадров для флота.
|Направление применения
|Конкретные задачи
|Технический надзор
|Осмотр судов и поиск повреждений
|Гидрография
|Изучение морского дна и глубин
|Логистика
|Автоматизация погрузки в портах
Развитие технологической базы учебных заведений требует серьезной финансовой поддержки. Учитывая, что федеральный бюджет демонстрирует устойчивость, финансирование образовательных стандартов остается приоритетом. Это касается и Херсонской области, где восстановление инфраструктуры идет параллельно с внедрением мировых стандартов обучения.
"Инвестиции в такие компетенции — это вклад в социально-экономическое развитие региона и долгосрочную конкурентоспособность нашего транспорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Динамика развития отрасли напоминает ситуацию в энергетике: пока мировой рынок нефти штормит от политических новостей, внутренний сектор фокусируется на безопасности. Беспилотные комплексы станут глазами и руками портовых служб, обеспечивая контроль за поставками горючего и состоянием причалов.
"Подготовка операторов БПЛА крайне важна для оперативного реагирования на природные риски и предотвращения экологических катастроф в портах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Несмотря на вызовы, в целом, интеграция высоких технологий в образование продолжается. Отработка навыков на симуляторах позволит будущим специалистам избежать ошибок при работе с дорогостоящей техникой в условиях жесткой эксплуатации.
Курс обязателен для первокурсников ХГМА всех специальностей, включая судоводителей и береговой персонал.
Программа рассчитана на один академический год и включает теорию и практику.
Студенты тренируются на специализированных симуляторах и реальных беспилотных комплексах, поступивших в вуз.
Дисциплина появится во всех транспортных вузах РФ, находящихся в ведении Росморречфлота.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.