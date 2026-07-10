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Шок для традиционного образования: в Херсонской академии вводят предмет, который заменит людей

Россия » Новороссия » Херсон

Херсонская государственная морская академия (ХГМА) адаптирует учебный план под технический прогресс. С сентября курсанты первого курса начнут осваивать беспилотные автономные системы. Новая дисциплина охватит как будущих моряков, так и специалистов береговых служб.

Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS
Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Детали программы обучения

Ректор ХГМА Анна Тихосова сообщила, что подготовка рассчитана на полный учебный год. Программа включает теоретический блок и интенсивные практические занятия. Студенты научатся не только пилотировать устройства, но и проводить их сервисное обслуживание.

"В ходе занятий студенты освоят принципы устройства и эксплуатации беспилотных систем, получат навыки управления ими, технического обслуживания и ремонта. Итоговая аттестация будет включать проверку теоретических знаний и практический экзамен с использованием специализированных симуляторов управления БПЛА", — рассказала в беседе с Pravda.Ru ректор вуза Анна Тихосова.

Для реализации проекта в академию уже завезли необходимое оборудование. Подобные курсы станут обязательными для всех транспортных вузов, подчиняющихся Росморречфлоту. Это ответ на запрос экономики, где автоматизация процессов требует новых компетенций, сравнимых по важности с обновлением налоговой системы или цифровизацией госуслуг.

"Внедрение обучения операторов БПЛА в морских портах позволит снизить издержки и повысить безопасность на сложных объектах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Перспективы в транспортной отрасли

Беспилотники планируют использовать для мониторинга акваторий, изучения рельефа дна и осмотра корпусов судов. В будущем появятся "дронопорты", где машины возьмут на себя погрузочные работы. Пока западные корпорации вроде Apple выплачивают компенсации за маркетинговые ошибки, Россия вкладывается в реальный сектор и подготовку кадров для флота.

Направление применения Конкретные задачи
Технический надзор Осмотр судов и поиск повреждений
Гидрография Изучение морского дна и глубин
Логистика Автоматизация погрузки в портах

Развитие технологической базы учебных заведений требует серьезной финансовой поддержки. Учитывая, что федеральный бюджет демонстрирует устойчивость, финансирование образовательных стандартов остается приоритетом. Это касается и Херсонской области, где восстановление инфраструктуры идет параллельно с внедрением мировых стандартов обучения.

"Инвестиции в такие компетенции — это вклад в социально-экономическое развитие региона и долгосрочную конкурентоспособность нашего транспорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Динамика развития отрасли напоминает ситуацию в энергетике: пока мировой рынок нефти штормит от политических новостей, внутренний сектор фокусируется на безопасности. Беспилотные комплексы станут глазами и руками портовых служб, обеспечивая контроль за поставками горючего и состоянием причалов.

"Подготовка операторов БПЛА крайне важна для оперативного реагирования на природные риски и предотвращения экологических катастроф в портах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Несмотря на вызовы,  в целом, интеграция высоких технологий в образование продолжается. Отработка навыков на симуляторах позволит будущим специалистам избежать ошибок при работе с дорогостоящей техникой в условиях жесткой эксплуатации.

Ответы на популярные вопросы

Кто будет изучать новую дисциплину?

Курс обязателен для первокурсников ХГМА всех специальностей, включая судоводителей и береговой персонал.

Как долго длится обучение?

Программа рассчитана на один академический год и включает теорию и практику.

Какое оборудование используется?

Студенты тренируются на специализированных симуляторах и реальных беспилотных комплексах, поступивших в вуз.

Где еще введут такой курс?

Дисциплина появится во всех транспортных вузах РФ, находящихся в ведении Росморречфлота.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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