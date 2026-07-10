25,8 миллиарда на семейное счастье: на что на самом деле пойдут рекордные средства бюджета Петербурга

Петербург пересмотрел бюджетную стратегию в пользу семей с детьми. В текущем году на социальную поддержку горожан направили 25,8 млрд рублей, что свидетельствует о системном укреплении демографического блока. В Северной столице сегодня проживают 619 тысяч семей, из них 66 тысяч имеют статус многодетных.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Приоритеты бюджетной политики

Вопрос сохранения человеческого капитала стал ключевым для городского планирования. Власти делают ставку на финансовую стабильность домохозяйств, понимая, что сложности с покупкой жилья и общая стоимость жизни требуют компенсаторных механизмов со стороны государства.

День семьи, любви и верности, прошедший 8 июля, стал поводом для подведения предварительных итогов. В БКЗ "Октябрьский" отметили пары, сохранившие союз на протяжении десятков лет, вручив медали "За любовь и верность". Церемония подчеркнула преемственность поколений, однако за торжественной частью стоят вполне осязаемые цифры адресных пособий.

Расширение мер помощи

Городской парламент утвердил расширение направлений использования материнского капитала. Теперь средства можно направить на семь новых целей, перечень которых стал более гибким. Помимо этого, программа выплат продлена до 2030 года.

Петербург сохраняет статус пионера в вопросах дошкольного образования. Это единственный субъект Федерации, где работа государственных детских садов для всех семей стала абсолютно бесплатной. На фоне того, как рынок труда меняет подходы к найму, такие меры значительно снижают финансовое давление на молодых родителей.

"Увеличение финансирования до 25,8 млрд рублей — это инвестиция в устойчивость социальной системы города, которая позволяет нивелировать демографический спад", — отметила региональный экономист Валерий Козлов.

Направление помощи Детализация Бюджет поддержки 25,8 млрд рублей на 2025 год Многодетные семьи 66 тысяч домохозяйств

"Важно понимать, что льготы становятся инструментом удержания кадров, особенно когда бизнес активно вовлекается в демографическую повестку через корпоративные соцпакеты", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Будут ли расширены направления маткапитала в 2026 году?

Законодательное собрание уже утвердило семь новых направлений, реализация которых продолжается и рассчитана на долгосрочную перспективу.

Кто имеет право на медали "За любовь и верность"?

Награды вручаются супружеским парам, прожившим в браке значительное количество лет, включая золотые и бриллиантовые свадьбы.

Действует ли программа до 2030 года только для четвертых детей?

Нет, программа материнского капитала охватывает широкий круг семей, а специальные выплаты предусмотрены на четвертого и каждого последующего ребенка.

Останется ли посещение детских садов бесплатным?

Да, статус Санкт-Петербурга как единственного региона с полностью бесплатными государственными детскими садами сохраняется.

"Поддержка семей — это не только прямые трансферты, но и создание комфортной городской инфраструктуры, снижающей повседневную тревожность людей", — резюмировала специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Читайте также