Автобусы в Забайкалье могут встать: ситуация с горючим поставила жителей края в жесткие условия

Забайкальский депутат Юрий Григорьев бьет тревогу из-за дефицита топлива. Топливный голод заставил перевозчиков задуматься о повышении цен на проезд, что грозит оставить жителей отдаленных районов без связи с больницами и соцслужбами.
Ситуация с горючим заставила транспортников начать обсуждение новых тарифов. Григорьев считает перекладывание расходов на плечи пассажиров недопустимым. В регионах общественный транспорт остается единственным способом добраться до поликлиники или МФЦ.
"Действующие субсидии считали по параметрам прошлого года. Экономика изменилась, поэтому нужны оперативные вливания дополнительного финансирования", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Депутат предлагает создать единый федеральный механизм поддержки. Речь идет о срочных допсубсидиях для социально значимых маршрутов. Деньги должны идти строго на удержание цен и предотвращение сокращения рейсов.
|Риск
|Предлагаемое решение
|Рост стоимости билетов
|Целевые субсидии на компенсацию топлива
|Отмена части маршрутов
|Федеральный стандарт поддержки перевозчиков
Сейчас транспортная система регионов напоминает старый двигатель, который глохнет при первой же нагрузке. Без дозаправки бюджета перевозчики просто перестанут выходить на линии.
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