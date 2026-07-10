Автобусы в Забайкалье могут встать: ситуация с горючим поставила жителей края в жесткие условия

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Россия » Сибирь » Чита

Забайкальский депутат Юрий Григорьев бьет тревогу из-за дефицита топлива. Топливный голод заставил перевозчиков задуматься о повышении цен на проезд, что грозит оставить жителей отдаленных районов без связи с больницами и соцслужбами.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

Затыкаем дыры в бюджетах перевозчиков

Ситуация с горючим заставила транспортников начать обсуждение новых тарифов. Григорьев считает перекладывание расходов на плечи пассажиров недопустимым. В регионах общественный транспорт остается единственным способом добраться до поликлиники или МФЦ.

"Действующие субсидии считали по параметрам прошлого года. Экономика изменилась, поэтому нужны оперативные вливания дополнительного финансирования", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Депутат предлагает создать единый федеральный механизм поддержки. Речь идет о срочных допсубсидиях для социально значимых маршрутов. Деньги должны идти строго на удержание цен и предотвращение сокращения рейсов.

Риск Предлагаемое решение
Рост стоимости билетов Целевые субсидии на компенсацию топлива
Отмена части маршрутов Федеральный стандарт поддержки перевозчиков

Сейчас транспортная система регионов напоминает старый двигатель, который глохнет при первой же нагрузке. Без дозаправки бюджета перевозчики просто перестанут выходить на линии.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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