Мир станет ближе к Якутии: решение правительства РФ убрало барьер для туристов

Якутск ловит волну больших перемен. Теперь наша северная столица — официально открытые ворота для тех, кто привык путешествовать налегке и в цифровом формате. Правительство России подписало распоряжение: международный аэропорт Якутска включен в список пунктов пропуска, где работает единая электронная виза. Пока в Москве обсуждают пробки и жару, здесь, на сопках, открывают прямой путь для зарубежных гостей.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Посадка большого пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе

Цифровой мост в Азию

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распоряжение № 1566-р еще 23 июня 2026 года. В документе две важные точки на карте ДВ: Кани-Курган для тех, кто на колесах, и наш Якутск — для тех, кто в небе. Это значит, что "карнавала" из бумажных справок и походов в консульства больше не будет. Иностранцу достаточно кликнуть пару раз мышкой, и путь в республику открыт. Мы привыкли, что за речкой — Китай, и теперь соседям станет гораздо проще залететь к нам на "чилим" и деловые переговоры.

"Включение аэропорта Якутск в перечень упрощает логистику в разы. Иностранным партнерам не нужно тратить недели на ожидание в диппредставительствах. Это реальный инструмент для привлечения инвестиций в регионы, который работает быстрее, чем любые декларации о намерениях", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для нас, жителей Дальнего Востока, это не просто бюрократическая строчка. Это возможность видеть больше рейсов, больше свежих лиц и понимать, что наш форпост интересен миру. Пока кто-то переживает, что бензиновый вопрос вышел из-под контроля, мы строим новые маршруты. Ведь когда в регионе есть движение, даже топливный шок переносится легче за счет общего роста активности.

Экономика на форсаже

В министерстве по внешним связям Якутии не скрывают радости. Прямые авиаперелеты — это живая кровь экономики. Больше людей — больше спроса на услуги, отели и наш местный колорит. Это вызов для инфраструктуры, но мы к нему готовы. Главное, чтобы развитие не буксовало, как Арктика в поле решающей схватки, где наши инженеры ищут замену импортным деталям.

Для бизнеса это шанс расширить деловые контакты без лишней нервотрепки. Когда правила игры понятны, а вход в регион занимает несколько дней в онлайне, иностранный капитал идет охотнее. Мы видим, как меняется налоговая система в 2026 году, и упрощение визового режима идеально ложится в канву общей цифровизации государства.

"Рост турпотока неизбежно подтянет за собой и сферу услуг. Мы ожидаем, что в ближайшие два года нагрузка на гостиничный сектор и культурные объекты Якутска вырастет на 15-20%. Это хороший повод для бизнеса вкладываться в малые города и этнографические проекты", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Граница на замке, но дверь открыта

Единая электронная виза — это про доверие и открытость. Она подходит для туристов, бизнесменов и тех, кто едет в гости. При этом безопасность остается в приоритете. Это не проходной двор, а современный фильтр. Пока в мире зреет очередной Ормузский кризис, Россия демонстрирует спокойствие и готовность к сотрудничеству на своих восточных рубежах.

Параметр Что меняется Способ получения визы Полностью онлайн, без визита в консульство Точка въезда в Якутию Аэропорт Якутск (прямые международные рейсы) Цели поездки Туризм, бизнес, гуманитарные и частные визиты

Конечно, скептики скажут, что цены на топливо перевалили за сотню и это может ударить по стоимости билетов. Но для международного рынка наши цены всё еще остаются конкурентными, а уникальность природы Якутии перевешивает любые логистические сложности.

"Такие меры помогают сглаживать миграционный отток. Когда регион становится международным хабом, молодежь видит перспективы дома. Это важный психологический момент для всего Дальнего Востока — мы перестаем быть 'тупиком' и становимся парадным входом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Якутск теперь в одной лиге с крупнейшими авиаузлами страны. Пока жители центральных регионов изучают, как выглядит новая сторублевка, мы готовимся встречать гостей со всего мира. Ветер перемен пахнет морем и керосином, и этот запах нам нравится.

Ответы на популярные вопросы

Кто может прилететь в Якутск по электронной визе?

Граждане иностранных государств, входящих в утвержденный правительством РФ перечень (более 50 стран), имеющие туристические или деловые цели.

Нужно ли идти в посольство для оформления?

Нет, весь процесс проходит на специализированном сайте МИД РФ, где заполняется анкета и загружается фото.

Как долго можно находиться в России по такой визе?

Электронная виза дает право на пребывание в стране до 16 суток в течение срока её действия.

Какие еще пункты на ДВ добавили в список?

Помимо аэропорта Якутска, в перечень включен автомобильный пункт пропуска Кани-Курган в Амурской области.

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