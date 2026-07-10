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Тихое наступление паразитов в Коми: регион столкнулся с невидимой угрозой в летних лесах и парках

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Клещи в Коми перешли в режим тотальной охоты. Лабораторные тесты подтверждают: почти каждый второй паразит в республике — переносчик боррелиоза. Статистика Роспотребнадзора зафиксировала 43,7% зараженных особей. Пока дачники и грибники надеются на авось, счет пострадавших идет на тысячи. Сезон присасываний стартовал еще 29 марта. К июлю за медицинской помощью обратились 2975 человек. Среди них почти пятьсот детей. Это не просто цифры в отчете, а реальная угроза инвалидизации.

Записаться невозможно, препарата нет: москвичи остались без защиты от клещей
Фото: Pravda.Ru by Андрей Федотов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Записаться невозможно, препарата нет: москвичи остались без защиты от клещей

География укусов: Сыктывкар в лидерах

Эпицентром активности стал Сыктывкар — 1100 обращений. Следом идут Прилузский и Усть-Вымский районы. Вирус не выбирает жертву, он просто ждет в траве. Несмотря на то что показатель ниже прошлогоднего на 29,4%, расслабляться рано. Пятилетний средний уровень заболеваемости уже превышен. Клещи атакуют не только в глухой тайге. В список эндемичных зон попали 13 муниципалитетов Коми, включая Ухту и Сосногорск.

"Боррелиоз — коварная штука. Это бактериальная инфекция, которая бьет по суставам, сердцу и нервной системе. Если после укуса появилось красное пятно, которое растет (мигрирующая эритема), бегите к врачу. Никакие народные методы тут не помогут", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Паразиты подстерегают людей на дачах, кладбищах и даже на придомовых территориях. Клещ — это не только энцефалит. Список переносимых патогенов шире: анаплазмоз, эрлихиоз и болезнь Лайма. Важно понимать, что медицинские протоколы требуют четких действий при обнаружении кровососа, а не пустых страхов.

Боррелиоз против энцефалита: в чем разница

В 2025 году в Коми было зафиксировано 29 случаев энцефалита и 39 — боррелиоза. Последний опасен тем, что поражает практически все органы. Татьяна Безуглая из Республиканской инфекционной больницы подчеркивает: специфической прививки от боррелиоза не существует. Все, что у нас есть — это бдительность и ранняя диагностика. В то время как от энцефалита спасает только превентивный курс инъекций.

Инфекция Метод защиты / Профилактика
Клещевой энцефалит Вакцинация (курс из 3 доз), иммуноглобулин
Боррелиоз (болезнь Лайма) Спецодежда, репелленты, антибиотики (по назначению)

Летом риски возрастают многократно. Многие путают симптомы заражения с обычной простудой или перегревом. Нередко люди игнорируют опасность, считая, что здоровье летом - вещь незыблемая. Это миф. Клещ может превратить жизнь в бесконечный поход по кабинетам неврологов.

"Если вы не привиты и вас укусил энцефалитный клещ, время идет на часы. Введение иммуноглобулина эффективно только в первые 72 часа. Позже — это просто трата времени и ресурсов организма", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Вакцинация и скорая помощь

Схема защиты от энцефалита жесткая: две прививки с интервалом до 7 месяцев, затем ревакцинация через год. Далее — раз в три года. Если вакцины нет, а клещ уже впился, взрослым вводят специфический белок только после подтверждения вируса в теле паразита. Детям — без ожидания результатов анализов. Это доказательная медицина, а не вера в ипликатор или магическое исцеление.

Одежда для леса должна напоминать скафандр: светлые тона (чтобы видеть врага), длинные рукава и брюки, заправленные в носки. Регулярные осмотры каждые 15 минут — единственный способ не пропустить "пассажира". Присосавшееся насекомое — повод немедленно лететь в травмпункт. Не нужно экспериментировать с маслом или нитками. Сомнительные манипуляции — это путь к инфицированию раны, подобно тому как инфекции в морской воде проникают через малейшие царапины.

"Диспансеризация и системный подход к здоровью помогают вовремя заметить последствия укуса. Часто пациенты забывают о факте нападения клеща, а через полгода приходят с болями в сердце или суставах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Помните, что самолечение недопустимо. Даже если вы привыкли контролировать все процессы, включая лекарства от давления или уровень сахара в крови, инфекции, передающиеся клещами, требуют профессионального госпитального надзора.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Нужно ли пить антибиотики сразу после укуса?

Только по назначению врача. Для профилактики боррелиоза иногда прописывают разовую дозу специфического препарата, но делать это самостоятельно — значит выращивать в себе резистентную микрофлору.

Правда ли, что клещи падают с деревьев?

Нет, это миф. Они сидят в траве или на низких кустарниках, редко поднимаясь выше полутора метров. Они цепляются за ноги и ползут вверх в поисках тонкой кожи.

Спасет ли от болезни забор крови в день укуса?

Нет. Сдавать кровь на антитела к энцефалиту или боррелиозу в первый день бесполезно — они еще не выработались. Исследовать нужно самого клеща.

Можно ли заразиться через молоко?

Да, вирус энцефалита передается через сырое молоко зараженных коз и коров. Летом в эндемичных районах молоко нужно обязательно кипятить.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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