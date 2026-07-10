Эти фрукты могли уничтожить сады: в порту Туапсе экстренно изолировали тонны товара из Турции

В порту Туапсе ветеринарный и фитосанитарный контроль отсек партию зараженных овощей и фруктов из Турции. В июне 2026 года под надзором Россельхознадзора через границу прошли 48,7 тысячи тонн грузов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нектарины

Что везли и что нашли

Основной поток составили косточковые плоды. Самыми массовыми позициями стали нектарины (17,96 тыс. т), абрикосы (9,8 тыс. т) и персики (8,58 тыс. т).

Специалисты выявили девять партий с вредителями. Общий вес зараженного товара составил 125,62 тонны. В лабораториях Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» подтвердили, что насекомые живы и опасны для сельского хозяйства России.

Вид вредителя Количество случаев Западный цветочный трипс 7 Средиземноморская плодовая муха 1 Многоядная муха-горбатка 1

"Попадание таких вредителей в страну может привести к заражению местных садов и полей, что потребует дорогостоящей химической обработки и приведет к потере урожая", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Методы очистки

Чтобы вредители не разошлись по регионам, груз разделили по степени риска. 104,13 тонны продукции отправили на обеззараживание. Оставшиеся 21,49 тонны вернули турецкому поставщику.

Экспертная проверка: аграрный эксперт аграрный эксперт Виктор Смирнов