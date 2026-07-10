Вакансий стало меньше на четверть, резюме растут: рынок труда на Сахалине превратился в странный аттракцион

Рынок труда превратился в странный аттракцион. Работы стало меньше, а людей — больше. При этом никто не хочет подходить друг к другу по уровню навыков. Это как пытаться поставить запчасть от нового «Марка» в старый «Стейшн»: вроде всё японское, но не лезет.

Фото: commons.wikimedia.org by Yaroslav Shuraev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маяк Анива

Промышленный затык

В индустрии и стройке ищут ИТР со стажем от года до шести лет. В производстве полно молодежи. В строительстве — старая гвардия. Рабочие кадры — отдельная история. Заводы хотят новичков с опытом до трех лет.

Рынок забит профи. Резюме мастеров с огромным стажем составляют 40% всех заявок. Вакансий для них — всего 1%.

"В ритейле большинство вакансий не требует наличия опыта работы (63%), а большинство кандидатов — со стажем от 6 лет (52%), и они, что естественно, претендуют на высокий доход", — объяснили в SuperJob.

Цифры и вахта

Компании начали сжимать штаты. Количество вакансий во всех сферах упало на 12–28%.

При этом поток резюме растет. Больше всего желающих в HoReCa (+36%). Туда бежит молодежь, потому что порог входа низкий.

В добыче ресурсов приток людей скромнее (+17%). Суровые условия и вахта отсеивают лишних.

Сектор Движение резюме HoReCa +36% (рост за счет молодежи) Добывающая отрасль +17% (сдерживают условия труда)

Как держат своих

Рекрутеры в тумане. Искать людей стало в два раза сложнее.

Бизнес переходит в режим удержания. Повышают зарплаты и расширяют соцпакеты, чтобы ценные кадры не ушли к соседям.

Многие решили «доращивать» своих. Компании вкладываются в обучение сотрудников прямо на рабочих местах.