Рынок труда превратился в странный аттракцион. Работы стало меньше, а людей — больше. При этом никто не хочет подходить друг к другу по уровню навыков. Это как пытаться поставить запчасть от нового «Марка» в старый «Стейшн»: вроде всё японское, но не лезет.
В индустрии и стройке ищут ИТР со стажем от года до шести лет. В производстве полно молодежи. В строительстве — старая гвардия. Рабочие кадры — отдельная история. Заводы хотят новичков с опытом до трех лет.
Рынок забит профи. Резюме мастеров с огромным стажем составляют 40% всех заявок. Вакансий для них — всего 1%.
"В ритейле большинство вакансий не требует наличия опыта работы (63%), а большинство кандидатов — со стажем от 6 лет (52%), и они, что естественно, претендуют на высокий доход", — объяснили в SuperJob.
Компании начали сжимать штаты. Количество вакансий во всех сферах упало на 12–28%.
При этом поток резюме растет. Больше всего желающих в HoReCa (+36%). Туда бежит молодежь, потому что порог входа низкий.
В добыче ресурсов приток людей скромнее (+17%). Суровые условия и вахта отсеивают лишних.
|Сектор
|Движение резюме
|HoReCa
|+36% (рост за счет молодежи)
|Добывающая отрасль
|+17% (сдерживают условия труда)
Рекрутеры в тумане. Искать людей стало в два раза сложнее.
Бизнес переходит в режим удержания. Повышают зарплаты и расширяют соцпакеты, чтобы ценные кадры не ушли к соседям.
Многие решили «доращивать» своих. Компании вкладываются в обучение сотрудников прямо на рабочих местах.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.