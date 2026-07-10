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Евпатория без света и воды: где снять наличные и зарядить телефон, пункты помощи, графики подвоза

Россия » Юг » Симферополь

Евпатория в пятницу напоминает растревоженный улей, но не от радости: город задыхается без тока и воды. Пока электрики латают дыры в сетях, люди выстраиваются в очереди за водой и ищут розетку, чтобы телефон не разрядился в самый неподходящий час.

Евпатория
Фото: commons.wikimedia.org by Бутко Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евпатория

Свет и связь

Часть города осталась в полной темноте. В остальных районах ввели веерные отключения. Ток дают по чуть-чуть, как по чайной ложке.

"Часть города обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. В остальных районах города действует веерное отключение", — сообщил и.о. главы администрации Евпатории Виталий Оганесян.

Для тех, кому нужно срочно подзарядить телефон, открыли пункты в магазинах "Пуд" (ул. Интернациональная, 124; ул. Демышева, 109), "Яблоко" (ул. 9 Мая, 49) и "Фреш" (ул. Интернациональная, 88). Также зарядят гаджеты в кафе "Модерн", "Дастархан" и "Медведь".

Вода и быт

Водовозки ездят по графику. В первую очередь воду везут в многоэтажки и на вершины холмов, куда напор не доходит.

Район Время и место подвоза
Пгт Мирный 09:00-18:00 (ул. Сырникова, Школьная, Мира)
Пгт Новоозерное 10:00-18:00 (ул. Морская, Героев-Десантников, Адмирала Кантура, СНТ Дружба-2)
Мкрн. Спутник-1 09:00-16:00 (перекрестки Тумен-Салтаба, Акимова-Медиева, Османова-Каклык)
Мкрн. Исмаил-бей 09:00-16:00 (перекрестки с ул. Гезлев)

Детские сады работают вполсилы: тринадцать заведений принимают детей на весь день, еще тринадцать — только на короткий срок.

Деньги и лекарства

Карты работают плохо, поэтому лучше иметь в кармане наличные. Снять деньги можно в отделениях СберБанка, ВТБ, Генбанка и банка "Россия".

В аптеках ситуация разная. Некоторые работают от генераторов и принимают безнал (например, "Экономная аптека" на ул. Д. Ульянова, 9 мая, пр. Победы и ул. Интернациональной). В других — только наличные или при наличии интернета.

Телефоны спасения

Если в доме стряслось что-то серьезное, звоните в диспетчерские службы:

  • Единая служба Евпатории: +7-978-902-76-92; +7-36569-4-20-50.
  • Вода Крыма: +7-979-014-53-68.
  • Крымэнерго: +7-978-954-41-49.
  • Крымгазсети: +7-978-706-56-57.
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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