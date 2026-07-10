Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей

Нижегородский архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) выпустил первый поток магистров по программе «Контрольно-надзорная деятельность в строительстве». Подготовку кадров курировала корпоративная кафедра Минстроя России.

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Пополнение строительного сектора

В этом году вуз выпустил более 850 специалистов. Сюда вошли бакалавры, магистры и специалисты по архитектуре, ИТ, экологии и дизайну. Основной массив выпускников получил дипломы по направлению «Строительство». Эти кадры пойдут на промышленные объекты, дороги и в сферу гидротехники. Около 400 человек завершили обучение по строительным специальностям.

"Сегодня строительный комплекс Нижегородской области решает множество задач: от жилищного строительства до ИТ-Кампуса „Неймарк“, новых станций метро и канатной дороги. Рассчитываем на вашу энергию и профессиональный подход", — поздравил выпускников министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Специфика подготовки и кафедры

Корпоративная кафедра Минстроя России открылась в сентябре 2023 года. Базой послужило соглашение с НИУ «Московский государственный строительный университет». В учебный процесс включены сотрудники профильных ведомств региона и федеральных учреждений.Параллельно работает кафедра регионального министерства строительства и министерства градостроительной деятельности. Здесь выпустили вторую группу магистров по «Управлению градостроительным развитием территорий».

"Университетский колледж впервые выдает дипломы выпускникам СПО по строительным специальностям. ННГАСУ стал многопрофильным центром: от техников до управленцев высшей квалификации", — отметил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Кадровый план до 2035 года

Регион действует по Концепции подготовки кадров для стройки и ЖКХ до 2035 года. Цель — создать пул специалистов, владеющих новыми технологиями и материалами. Этот механизм заземляет цели национальных проектов «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

Сфера Направление трудоустройства Промышленность Гражданские и индустриальные объекты Инфраструктура Автодороги, тепло- и газоснабжение, водоканал Управление Контрольно-надзорная и градостроительная деятельность