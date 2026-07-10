Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Громкие слова не сработали: реальное число миротворцев в секторе Газа шокирует несоответствием с планами
Покушение на Трампа стало новой картой против Ирана: Ближний Восток снова играет на нервах США
Дверь скрипит и плохо закрывается: петли можно привести в порядок без вызова мастера
Самый упрямый уголок участка: пень можно убрать без корчёвки и тяжёлой техники
Июль должен был стать золотым месяцем для Турции, но случилось обратное: отели начали распродавать номера
Циничный саботаж Запада: молчание Европы на запрос РФ о химоружии скрывает страшную правду
Бензин перевалил за сотню: рыночная ловушка поставила частные АЗС на грань выживания
Недорогой, но редкий: Алтайский край столкнулся с парадоксом дешевого бензина и пустых колонок
Громкое обещание обернулось многомиллионной расплатой: Apple открыла кошелек после скандала с iPhone

Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородский архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) выпустил первый поток магистров по программе «Контрольно-надзорная деятельность в строительстве». Подготовку кадров курировала корпоративная кафедра Минстроя России.

Рабочие заливают бетон
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рабочие заливают бетон

Пополнение строительного сектора

В этом году вуз выпустил более 850 специалистов. Сюда вошли бакалавры, магистры и специалисты по архитектуре, ИТ, экологии и дизайну. Основной массив выпускников получил дипломы по направлению «Строительство». Эти кадры пойдут на промышленные объекты, дороги и в сферу гидротехники. Около 400 человек завершили обучение по строительным специальностям.

"Сегодня строительный комплекс Нижегородской области решает множество задач: от жилищного строительства до ИТ-Кампуса „Неймарк“, новых станций метро и канатной дороги. Рассчитываем на вашу энергию и профессиональный подход", — поздравил выпускников министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Специфика подготовки и кафедры

Корпоративная кафедра Минстроя России открылась в сентябре 2023 года. Базой послужило соглашение с НИУ «Московский государственный строительный университет». В учебный процесс включены сотрудники профильных ведомств региона и федеральных учреждений.Параллельно работает кафедра регионального министерства строительства и министерства градостроительной деятельности. Здесь выпустили вторую группу магистров по «Управлению градостроительным развитием территорий».

"Университетский колледж впервые выдает дипломы выпускникам СПО по строительным специальностям. ННГАСУ стал многопрофильным центром: от техников до управленцев высшей квалификации", — отметил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Кадровый план до 2035 года

Регион действует по Концепции подготовки кадров для стройки и ЖКХ до 2035 года. Цель — создать пул специалистов, владеющих новыми технологиями и материалами. Этот механизм заземляет цели национальных проектов «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

Сфера Направление трудоустройства
Промышленность Гражданские и индустриальные объекты
Инфраструктура Автодороги, тепло- и газоснабжение, водоканал
Управление Контрольно-надзорная и градостроительная деятельность
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств
Садоводство, цветоводство
Борную кислоту покупают не только ради муравьёв: один пакетик заменяет сразу несколько дачных средств
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Мир. Новости мира
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Херсонская область
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Последние материалы
Полоса препятствий: двор жилого дома в Чите превратился в грязь и провалы, мэрия умывает руки
Перевод авто на газ кажется спасением от цен: эти скрытые нюансы перечеркивают всю экономию
Недвижимость за городом резко сменила курс: эксперты предупреждают о непредсказуемом финале
Дальний Восток обошел столицу: Амурская область создала прецедент по темпам дорожного строительства
ГОСТ на упаковке ничего не обещает: реальное качество колбасы определяют по звездочке
Любовь без компромиссов: эти породы собак особенно болезненно реагируют на соперников
Завод, который зарядит страну: Росатом готовит запуск второй гигафабрики
Диета соблюдается, тренировки идут, а вес стоит: ответ часто находят совсем не в тарелке
Одно сообщение посеяло тревогу среди водителей Иркутска: теперь с ним разбирается полиция
Опасная игра Запада: блок НАТО отдал радикальный приказ пилотам у самых рубежей России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.