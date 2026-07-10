Прежние системы планирования поездок в прошлом: Якутск радикально изменил правила игры

В Якутске на базе легендарной гостиницы "Тыгын Дархан" открылся многофункциональный туристско-информационный центр (ТИЦ). Новая площадка объединила в себе функции справочного бюро, точки бронирования и сувенирного магазина. Теперь гости республики могут в режиме "одного окна" спланировать экспедицию к Полюсу холода или поездку на Ленские столбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dariia Petukhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Якутск, Республика Саха, Якутия

Стратегия гостеприимства до 2030 года

Запуск центра стал практическим шагом в реализации региональной Стратегии развития туризма до 2030 года. Власти Якутии сделали ставку на централизацию информационных потоков. Если раньше путешественникам приходилось самостоятельно искать контакты двадцати официальных туроператоров, то теперь вся база данных собрана в одной точке в историческом центре города.

"Открытие ТИЦ — это реализация одного из ключевых пунктов Стратегии развития туризма до 2030 года. Центр станет точкой входа для каждого туриста, приезжающего в Якутию. Здесь он получит не просто карту, а персонализированный маршрут, рекомендации, поддержку на разных языках и доступ к уникальным туристическим продуктам — от Ленских столбов до Полюса холода", — подчеркнул министр предпринимательства, торговли и туризма региона Георгий Андреев.

Заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов отметил, что выбор локации не случаен: через "Тыгын Дархан" ежегодно проходят тысячи людей, для которых именно отсюда начинается знакомство с Севером. Это существенно упрощает логистику, особенно в условиях, когда новый стиль путешествий по России диктует моду на спонтанные решения и быстрые бронирования.

"Региональные туристические хабы сегодня крайне важны для выравнивания сезонного спроса и перераспределения потоков на менее популярные, но перспективные направления. Якутия показывает пример грамотной консолидации бизнеса и власти", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Цифра против живого общения

Несмотря на наличие мобильных приложений и чат-ботов, живая консультация остается востребованной. В ТИЦ работает зона "Сделано в Якутии", где можно приобрести аутентичные сувениры. В отличие от зарубежных направлений, где отдых превращается в штурм торговых центров, якутский проект ориентирован на продвижение локальных брендов и культурного кода.

Для тех, кто привык планировать досуг самостоятельно, центр предлагает сервис экспертной поддержки. По словам руководителя Агентства развития туризма Александра Ермолаева, здесь за десять минут можно собрать график на неделю: от билетов на национальные фестивали до экскурсий на якутском языке. Такая оперативность важна, так как правила доступного отдыха теперь включают не только цену, но и экономию времени туриста.

"Создание подобных центров — это элемент комфортной городской среды. Для Якутска это возможность показать, что город готов к приему гостей любого уровня, от местных жителей до иностранных делегаций", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Статистика и популярные маршруты

Туристический интерес к региону демонстрирует устойчивую динамику. В 2025 году поток в республику превысил 844 тысячи человек. При этом столица региона остается лидером симпатий — ее посетили более 183 тысяч человек. Это сопоставимо с интересом к крупным культурным центрам, когда люди выбирают летние маршруты внутри города вместо дальних поездок.

Направление Количество туристов (чел.) Якутск 183 672 Хангаласский улус 37 043 Намский улус 24 646

Важным фактором развития остается событийный и гастрономический туризм. Путешествия в Якутию часто сравнивают с поездками в Беларусь без мишуры, где в приоритете природа и традиции. Однако северный климат вносит свои коррективы в безопасность передвижения. Если в Крыму или на юге риски связаны с жарой и логистикой, то в Якутии первостепенно знание природных циклов.

"Якутия — регион экстремальных температур и сложных ландшафтов. Наличие единого центра, где специалисты могут вовремя предупредить о состоянии ледовых переправ или рисках лесных пожаров, критически важно для безопасности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Якутские власти подчеркивают: ТИЦ — это не только для "приезжих". Жителей республики призывают активнее открывать для себя родные края. Ведь сегодня внутренний туризм становится не просто альтернативой, а доминирующим трендом, обходя по популярности многие зарубежные направления.

Ответы на популярные вопросы

Где именно находится новый центр?

ТИЦ расположен в здании гостиницы "Тыгын Дархан" в самом центре Якутска.

Нужно ли платить за консультацию?

Информационные услуги и помощь в подборе маршрутов предоставляются бесплатно.

Можно ли в центре сразу купить тур?

Да, в центре организовано взаимодействие с официальными туроператорами для прямого бронирования.

Какие сувениры там продаются?

В зоне "Сделано в Якутии" представлены изделия местных мастеров: от традиционных украшений до гастрономических специалитетов.

Читайте также