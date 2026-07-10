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Недорогой, но редкий: Алтайский край столкнулся с парадоксом дешевого бензина и пустых колонок

Россия » Сибирь » Барнаул

В Алтайском крае бензин пока доступный, но заправляться стало проблемно. На некоторых АЗС топлива просто нет, а там, где есть — выстраиваются очереди. Власти говорят, что всё в норме, а ФАС нарушений не видит.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Где дешевле заправиться

По данным Росстата на 6 июля, в Алтайском крае литр бензина обходится в 69,59 рубля, дизель — в 84,29 рубля. Это ниже средних показателей по стране.

В России в среднем литр бензина стоил 74,01 рубля, а дизельное топливо — 87,76 рубля.

Регион Цена за литр бензина
Омская область 64,26 руб.
Кемеровская область 68,29 руб.
Алтайский край 69,59 руб.
Республика Алтай 74,24 руб.

Пустые баки и очереди

Ситуация с поставками сбоит. Больше всего проблем у независимых заправок — там либо пустые колонки, либо ценники резко поползли вверх.

Крупные федеральные сети топливо получают. Но и там водители стоят в очередях.

"На ряде АЗС независимых операторов нефтепродукты либо отсутствуют, либо отпускаются по ценам, выросшим вследствие существенного увеличения цен на оптовом топливном рынке. При этом, как отметили в региональной ФАС, нарушений пока не зафиксировано", — сообщили в правительстве региона.

Власти края создали штаб по топливообеспечению. Теперь отчёты о наличии горючего будут присылать каждый день.

"Нарушений пока не зафиксировано", — пояснили в региональном ФАС.

Пока чиновники следят за бумагами, водителям приходится искать, где остался бензин.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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