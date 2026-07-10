Недорогой, но редкий: Алтайский край столкнулся с парадоксом дешевого бензина и пустых колонок

В Алтайском крае бензин пока доступный, но заправляться стало проблемно. На некоторых АЗС топлива просто нет, а там, где есть — выстраиваются очереди. Власти говорят, что всё в норме, а ФАС нарушений не видит.
По данным Росстата на 6 июля, в Алтайском крае литр бензина обходится в 69,59 рубля, дизель — в 84,29 рубля. Это ниже средних показателей по стране.
В России в среднем литр бензина стоил 74,01 рубля, а дизельное топливо — 87,76 рубля.
|Регион
|Цена за литр бензина
|Омская область
|64,26 руб.
|Кемеровская область
|68,29 руб.
|Алтайский край
|69,59 руб.
|Республика Алтай
|74,24 руб.
Ситуация с поставками сбоит. Больше всего проблем у независимых заправок — там либо пустые колонки, либо ценники резко поползли вверх.
Крупные федеральные сети топливо получают. Но и там водители стоят в очередях.
"На ряде АЗС независимых операторов нефтепродукты либо отсутствуют, либо отпускаются по ценам, выросшим вследствие существенного увеличения цен на оптовом топливном рынке. При этом, как отметили в региональной ФАС, нарушений пока не зафиксировано", — сообщили в правительстве региона.
Власти края создали штаб по топливообеспечению. Теперь отчёты о наличии горючего будут присылать каждый день.
"Нарушений пока не зафиксировано", — пояснили в региональном ФАС.
Пока чиновники следят за бумагами, водителям приходится искать, где остался бензин.
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