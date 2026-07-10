Машины придется оставить в гаражах: ситуация в Новосибирской области приняла тревожный оборот

В Новосибирской области официально ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с горючим. Власти региона выпустили постановление, в котором настоятельно советуют работодателям отправить персонал на дистанционку. Меры коснутся компаний всех форм собственности, чья деятельность напрямую не обеспечивает жизнеобеспечение городов и поселков.

Фото: commons.wikimedia.org by Imdestroy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оперный театр Новосибирска

Ограничения для бизнеса и жителей

Согласно документу, главная цель удаленки — снизить объемы потребления ресурсов, не ломая при этом привычные экономические цепочки. Жителям области также рекомендовали поставить личные автомобили на прикол и ограничить поездки как внутри региона, так и за его пределы. Режим действует с 8 июля до особого распоряжения правительства.

Ситуация вынуждает искать альтернативы личному транспорту. На этом фоне подземка обновила рекорды по числу пассажиров, становясь основным способом передвижения в мегаполисе.

Опыт соседей: Томск экономит литры

Соседняя Томская область тоже включила режим экономии. Там чиновников приучают к онлайн-совещаниям вместо служебных поездок. Учитывая огромные расстояния между районами, каждый выезд "съедает" значительную часть бюджета. По официальным данным, служебный автопарк томской администрации расходует около 15 тысяч литров бензина ежемесячно.

Экономия ресурсов становится системной задачей. Пока власти оптимизируют маршруты, общественный транспорт Сибири готовится к работе в сложных условиях.

"Перевод сотрудников на удаленку — это оперативный демпфер, который позволяет быстро снизить нагрузку на АЗС без остановки деловой активности. В условиях дефицита региональные бюджеты вынуждены балансировать между поддержкой логистики и потребностями населения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация на топливном рынке

Проблемы с горючим ощущаются по всей стране: меры контроля продажи топлива ввели уже около 80 регионов. На федеральном уровне заявляют, что нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе возможностей, а графики ремонтов сдвинуты. Запасы бензина в стране сейчас составляют 1,7 млн тонн.

Параметр Что меняется Режим работы Рекомендован переход на дистанционный формат Транспорт Ограничение поездок на личных авто Госсектор Совещания переведены в онлайн-режим

Несмотря на локальные трудности, правительство РФ уверяет в стабильности. Как отметил вице-премьер Александр Новак, рынок полностью обеспечен всеми видами горючего, а временные трудности связаны с сезонными работами на НПЗ. Для Новосибирска выходом может стать развитие собственной переработки, что уменьшит зависимость от привозного бензина.

"Для аграрного сектора Сибири топливный вопрос всегда стоит остро, особенно в период активных полевых работ. Ограничение потребления в городах позволяет перенаправить потоки дизеля и бензина сельхозпроизводителям, обеспечивая продовольственную безопасность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Интересно, что снижение автомобильного трафика в Новосибирске может спровоцировать визиты диких животных на пустеющие улицы. Тишина и отсутствие выхлопных газов часто привлекают лосей из пригородных лесов в городскую черту.

Ответы на популярные вопросы

Является ли удаленка обязательной для всех?

Нет, постановление носит рекомендательный характер. Решение принимает работодатель, исходя из технологических процессов компании.

Будут ли штрафовать за езду на личном авто?

Официальных штрафов за сам факт вождения не введено, власти лишь просят жителей ограничить поездки для экономии ресурса.

Как долго продлится режим повышенной готовности?

Срок окончания в документе не указан. Ограничения будут сняты отдельным распоряжением губернатора, когда ситуация стабилизируется.

Поможет ли это снизить цены на бензин?

Меры направлены на борьбу с дефицитом и физическим отсутствием топлива на АЗС, а не на прямое регулирование розничной цены.

Жителям стоит вспомнить правила действий при различных ограничениях и проверках, о которых власти предупреждали ранее через систему оповещения. А для тех, кто остается дома, актуальной будет информация о том, как получить выплаты и социальную поддержку в непростой период.

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