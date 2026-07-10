Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Бензин перевалил за сотню: рыночная ловушка поставила частные АЗС на грань выживания
Громкое обещание обернулось многомиллионной расплатой: Apple открыла кошелек после скандала с iPhone
Недорогой, но редкий: Алтайский край столкнулся с парадоксом дешевого бензина и пустых колонок
Бензин утекает незаметно: привычные действия за рулём увеличивают расход топлива до 20%
Машины придется оставить в гаражах: ситуация в Новосибирской области приняла тревожный оборот
Время редко оставляет шанс на чудо: гренландская акула прожила четыре века и нарушила правило
Дыма еще нет, а тревога уже бьет: разработка в Санкт-Петербурге опередила само пламя
Запад заговорил о тайном союзе России и Китая: альянсу срочно понадобился новый общий враг

Одна строчка в паспорте разрушила отпуск: суд в Приморье заставил МВД заплатить за чужую ошибку

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморье точка в громком споре между местной жительницей и МВД поставлена окончательно: правоохранителям придется заплатить за халатность при оформлении документов. Мечты об отпуске разбились о суровую реальность пограничного контроля, когда в загранпаспорте нашли "опечатку" в машиночитаемой зоне. Вместо шезлонга — камера временного содержания, вместо отдыха — депортация и суды. Краевой суд подтвердил, что за испорченный отпуск государство ответит рублем.

загранпаспорт
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
загранпаспорт

Цена технической ошибки

История началась банально: женщина получила новенький "пруль" среди документов — заграничный паспорт. Но в миграционной службе что-то пошло не так, и в нижнюю строчку, которую сканируют на границе, закралась ошибка. Пока хозяйка документа гуляла по сопкам Владивостока, она и не подозревала, что ее пропуск в Азию — просто кусок бумаги. Общая сумма взыскания составила почти 300 тысяч рублей, из которых львиная доля — прямые убытки за сорванный тур.

Драма на границе и камера в Таиланде

Тайфун неприятностей накрыл туристку уже за речкой. Пограничники выявили некорректные данные в строке, паспорт аннулировали на месте. Ситуация превратилась в триллер: женщину отправили в камеру временного содержания, а ее несовершеннолетний сын остался один — его пришлось за доплату размещать в отеле. Весь день приморчанка "висела" на телефоне, пытаясь достучаться до консульства и турфирмы. В итоге — возвращение домой за свой счет и полное фиаско вместо карнавала.

Параметр Детали дела
Причина иска Ошибка в машиночитаемой строке загранпаспорта
Последствия Задержание в Таиланде, депортация, срыв отдыха
Общая сумма 298 471 рубль

Представители МВД в суде пытались "сдать назад", напирая на то, что новый паспорт женщине уже выдали бесплатно, а деньги за путевку полиция готова была вернуть, но суд посчитал это недостаточным. Моральные страдания в чужой стране оценили в твердые 50 тысяч.

"В случаях, когда ошибка допущена должностным лицом при оформлении государственного документа, компенсация морального вреда неизбежна. Человек попадает в ситуацию правовой незащищенности в чужой стране, что кратно усиливает уровень стресса", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

МВД пыталось доказать, что сумма компенсации завышена. Мол, и паспорт переделали, и убытки признали. Но судебная коллегия пришла к выводу: "оснований для снижения размера нет". Это важный прецедент для всего Дальнего Востока, где заграница порой ближе, чем Москва. Теперь каждый, кто столкнулся с криво напечатанной буквой в фанзе миграционки, знает — за это можно и нужно взыскивать. 

Ошибка в документе — это не просто форс-мажор, а ответственность конкретного ведомства.

"Данный случай показывает, что бюджетная система готова нести ответственность за ошибки исполнителей. Это дисциплинирует госорганы, особенно в вопросах международных поездок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если нашли ошибку в паспорте перед вылетом?

Нужно немедленно обратиться в подразделение МВД, выдавшее документ. Его обязаны заменить в кратчайшие сроки без повторной оплаты госпошлины. Если ошибка обнаружена на границе, требуйте официальный акт об изъятии/аннулировании документа для последующего суда.

Можно ли улететь с опечаткой в загранпаспорте?

Риск крайне велик. С 2024 года требования к машиночитаемой зоне и транслитерации ужесточились. Даже одна неверная цифра в коде приведет к аннулированию документа на паспортном контроле.

Какие расходы можно взыскать с МВД в таком случае?

Полную стоимость путевки (если она сгорела), расходы на новые авиабилеты, услуги связи в роуминге, проживание в отеле из-за задержки, услуги юристов и компенсацию морального вреда.

Как проверить паспорт самостоятельно?

Сверьте данные основной страницы с нижней машиночитаемой строчкой. Символы должны совпадать, фамилия и имя — быть написаны корректно. Обязательно проверьте пол (M/F) и дату рождения — это самые частые "подводные камни".

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста
Шоу-бизнес
Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Владивосток охватила морская лихорадка: из глубины поднялся гигант, способный порвать любую снасть
Приморский край
Владивосток охватила морская лихорадка: из глубины поднялся гигант, способный порвать любую снасть
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Последние материалы
Полоса препятствий: двор жилого дома в Чите превратился в грязь и провалы, мэрия умывает руки
Перевод авто на газ кажется спасением от цен: эти скрытые нюансы перечеркивают всю экономию
Недвижимость за городом резко сменила курс: эксперты предупреждают о непредсказуемом финале
Дальний Восток обошел столицу: Амурская область создала прецедент по темпам дорожного строительства
ГОСТ на упаковке ничего не обещает: реальное качество колбасы определяют по звездочке
Любовь без компромиссов: эти породы собак особенно болезненно реагируют на соперников
Завод, который зарядит страну: Росатом готовит запуск второй гигафабрики
Диета соблюдается, тренировки идут, а вес стоит: ответ часто находят совсем не в тарелке
Одно сообщение посеяло тревогу среди водителей Иркутска: теперь с ним разбирается полиция
Опасная игра Запада: блок НАТО отдал радикальный приказ пилотам у самых рубежей России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.