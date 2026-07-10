Одна строчка в паспорте разрушила отпуск: суд в Приморье заставил МВД заплатить за чужую ошибку

В Приморье точка в громком споре между местной жительницей и МВД поставлена окончательно: правоохранителям придется заплатить за халатность при оформлении документов. Мечты об отпуске разбились о суровую реальность пограничного контроля, когда в загранпаспорте нашли "опечатку" в машиночитаемой зоне. Вместо шезлонга — камера временного содержания, вместо отдыха — депортация и суды. Краевой суд подтвердил, что за испорченный отпуск государство ответит рублем.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ загранпаспорт

Цена технической ошибки

История началась банально: женщина получила новенький "пруль" среди документов — заграничный паспорт. Но в миграционной службе что-то пошло не так, и в нижнюю строчку, которую сканируют на границе, закралась ошибка. Пока хозяйка документа гуляла по сопкам Владивостока, она и не подозревала, что ее пропуск в Азию — просто кусок бумаги. Общая сумма взыскания составила почти 300 тысяч рублей, из которых львиная доля — прямые убытки за сорванный тур.

Драма на границе и камера в Таиланде

Тайфун неприятностей накрыл туристку уже за речкой. Пограничники выявили некорректные данные в строке, паспорт аннулировали на месте. Ситуация превратилась в триллер: женщину отправили в камеру временного содержания, а ее несовершеннолетний сын остался один — его пришлось за доплату размещать в отеле. Весь день приморчанка "висела" на телефоне, пытаясь достучаться до консульства и турфирмы. В итоге — возвращение домой за свой счет и полное фиаско вместо карнавала.

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Представители МВД в суде пытались "сдать назад", напирая на то, что новый паспорт женщине уже выдали бесплатно, а деньги за путевку полиция готова была вернуть, но суд посчитал это недостаточным. Моральные страдания в чужой стране оценили в твердые 50 тысяч.

"В случаях, когда ошибка допущена должностным лицом при оформлении государственного документа, компенсация морального вреда неизбежна. Человек попадает в ситуацию правовой незащищенности в чужой стране, что кратно усиливает уровень стресса", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Юридический финал и компенсации

МВД пыталось доказать, что сумма компенсации завышена. Мол, и паспорт переделали, и убытки признали. Но судебная коллегия пришла к выводу: "оснований для снижения размера нет". Это важный прецедент для всего Дальнего Востока, где заграница порой ближе, чем Москва. Теперь каждый, кто столкнулся с криво напечатанной буквой в фанзе миграционки, знает — за это можно и нужно взыскивать.

Ошибка в документе — это не просто форс-мажор, а ответственность конкретного ведомства.

"Данный случай показывает, что бюджетная система готова нести ответственность за ошибки исполнителей. Это дисциплинирует госорганы, особенно в вопросах международных поездок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если нашли ошибку в паспорте перед вылетом?

Нужно немедленно обратиться в подразделение МВД, выдавшее документ. Его обязаны заменить в кратчайшие сроки без повторной оплаты госпошлины. Если ошибка обнаружена на границе, требуйте официальный акт об изъятии/аннулировании документа для последующего суда.

Можно ли улететь с опечаткой в загранпаспорте?

Риск крайне велик. С 2024 года требования к машиночитаемой зоне и транслитерации ужесточились. Даже одна неверная цифра в коде приведет к аннулированию документа на паспортном контроле.

Какие расходы можно взыскать с МВД в таком случае?

Полную стоимость путевки (если она сгорела), расходы на новые авиабилеты, услуги связи в роуминге, проживание в отеле из-за задержки, услуги юристов и компенсацию морального вреда.

Как проверить паспорт самостоятельно?

Сверьте данные основной страницы с нижней машиночитаемой строчкой. Символы должны совпадать, фамилия и имя — быть написаны корректно. Обязательно проверьте пол (M/F) и дату рождения — это самые частые "подводные камни".

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