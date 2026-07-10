Четыре тысячи лет поиска завершены: инженер из Севастополя разгадал тайну числа Пи

Мудрость не всегда приходит с сединами, иногда она вспыхивает в уме дерзкого джигита, решившего бросить вызов вечности.Севастопольский инженер Дмитрий Лысюк решил задачу, которая сбивала с толку ученых четыре тысячи лет. Он доказал алгебраическое значение числа Пи.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Школьная доска

Лысюк отказался от привычных треугольников. В основу расчета он заложил прямоугольники и строгую логику. Экспертный совет журнала "Наука и мир" подтвердил верность метода. Три варианта доказательства уже напечатаны в издании.

Механика открытия

Инженер применил принцип Кавальери. Он преобразовал площадь четверти круга в прямоугольник с равной площадью.

"Пи — чётное число, иррациональное и связано с золотым сечением", — пояснил Лысюк.

Своим методом изобретатель опирается на труды Кеплера и Пифагора, а также на правила подобия треугольников.

Сила в простоте

Новая формула работает как острый кинжал — отсекает всё лишнее. Нагрузка на вычислительные системы может снизиться в 100 раз. Это облегчит работу дата-центров и нейросетей. Энергозатраты при расчете траекторий станут минимальными.

"Без вдохновения открытия не делаются. Севастополь очень вдохновляет. Родина меня держала в силах", — отметил Лысюк.

Другие успехи города

Севастополь сегодня напоминает колыбель для сильных умов. Город дает плоды на разных рубежах науки.

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