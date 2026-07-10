Урал буквально переехал в Рязанскую область: челябинская сталь предопределила прочность нового моста

Тысяча тонн челябинской стали легла в основу нового моста через Оку в Рязанской области. Металл поставила компания «Мечел-Сервис».
Прокат вышел из печей Челябинского металлургического комбината. В партию вошли арматура, фасонный и листовой прокат. Сталь зашили в железобетонные конструкции. Она держит опоры, подходы и вспомогательные сооружения перехода.
Объект станет дублером старого моста. Он свяжет дороги на Дядьково и Спасск-Рязанский.
|Параметр
|Показатель
|Общая длина участка
|5,8 км
|Длина моста через Оку
|1,1 км
|Количество полос
|Четыре
Инфраструктура включает мост через ручей Быстрец, путепровод и транспортные развязки.
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