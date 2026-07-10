Урал буквально переехал в Рязанскую область: челябинская сталь предопределила прочность нового моста

Тысяча тонн челябинской стали легла в основу нового моста через Оку в Рязанской области. Металл поставила компания «Мечел-Сервис».

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Железо и бетон

Прокат вышел из печей Челябинского металлургического комбината. В партию вошли арматура, фасонный и листовой прокат. Сталь зашили в железобетонные конструкции. Она держит опоры, подходы и вспомогательные сооружения перехода.

Объект станет дублером старого моста. Он свяжет дороги на Дядьково и Спасск-Рязанский.

Параметр Показатель Общая длина участка 5,8 км Длина моста через Оку 1,1 км Количество полос Четыре

Инфраструктура включает мост через ручей Быстрец, путепровод и транспортные развязки.