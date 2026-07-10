Полоса препятствий: двор жилого дома в Чите превратился в грязь и провалы, мэрия умывает руки

В Чите тепловики из ТГК-14 превратили двор одного из жилых домов в полосу препятствий. Сначала раскопали всё, что могли, потом положили асфальт, который треснул через пару недель. Чтобы коммунальщики вообще начали шевелиться, пришлось звать прокуратуру.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Рабочие коммунальной службы чистят канализационный люк

Беда дома №22 в 4-м микрорайоне

В конце 2025 года ТГК-14 меняла трубы у дома №22 в 4-м микрорайоне. Рабочие ушли, оставив жильцам в наследство грязь и провалы в грунте.

После долгих руганий в мае 2026 года двор всё-таки заасфальтировали. Радость была короткой: новое покрытие тут же пошло трещинами.

На жалобы компания молчала. Вмешалась прокуратура Черновского района. Теперь руководство ТГК-14 обязали всё исправить, а представителя компании вызвали для оформления административного штрафа.

Схема работы ТГК-14

История с одним домом — лишь верхушка айсберга. В городе сложилась привычка: копаем, уходим, ждём скандала.

Сначала компания получает разрешение на раскопки. Затем делает работу и бросает участок в запустении. Благоустройство восстанавливают либо формально, либо только тогда, когда дело доходит до СМИ и прокуратуры.

В микрорайоне Северном жители домов №37 и №38 два года живут в раскопанном дворе. В том же районе у дома №60 рабочие уничтожили детскую площадку. Помогла только «ночная подсыпка» после шумихи в новостях.

Цифры и долги

ТГК-14 модернизировала сети на 173 участках города. Большинство закрыли, но часть проблем затянулась на годы.

Показатель Состояние Незакрытые участки (май 2026) 20 территорий Незакрытые ордера Водоканала 12 штук Долг ТГК-14 20,3 млрд рублей

Штрафы за несвоевременное закрытие ям подняли с 1 000 до 5 000 рублей в сутки. Для компании с такими долгами и уголовными делами владельцев эти деньги — копейки. Проще заплатить штраф, чем качественно засыпать траншею.

Позиция мэрии

Чиновники из мэрии Читы умывают руки. По их словам, работы в 4-м микрорайоне проходили на землях собственников, поэтому ордер не требовался.

Получается замкнутый круг: мэрия говорит, что это вопрос отношений УК и ТГК-14. У управляющей компании нет сил давить на гиганта. В итоге жильцы остаются один на один с грязью.

"К закрытию ордеров и восстановлению благоустройства ресурсники относятся недобросовестно", — констатировала мэр Читы Щеглова.

Ответы на популярные вопросы

Почему новый асфальт сразу трескается?

Скорее всего, грунт в траншее засыпали кое-как. Без нормальной трамбовки основание проседает, и верхний слой лопается.

Куда жаловаться, если двор раскопали?

Судя по опыту читинцев, обращения в ТГК-14 и УК работают плохо. Самый действенный метод — обращение в прокуратуру и публикация проблемы в СМИ.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех